職場貼士｜新人第一天上班要注意這5件事　專家：唔好成日驚出錯!

【職場新鮮人/求職/職場貼士】不少畢業生剛返人生第一份工，都不清楚第一天上班到底有甚麽要注意。除了裝束之外，是否要與同事食飯，又是否要等老闆離開才可以收工等等問題相信都是不少新人們會關心的事項。《開罐》Opener就請教企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教你新人第一天上班要注意的5件事。當中最緊要係帶個腦同個心？……



（《凪のお暇》劇照）

新一年也已經過了差不多一半，新一屆大學畢業生也要準備踏入社會了。成爲職場新人往往有很多不安，《開罐》Opener就爲大家請教了獵頭Son姐，讓她為大家講解第一天上班應要注意的5件事。還提醒大家不要怕出錯，因爲越怕只會越錯。

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同場加映：求職陷阱｜返新工簽約5大伏位 離職通知期要留神 專家:唔使即簽

求職期間，除了找適合自己的工作和爭取面試機會，入職後的第一個難關就是要簽署合約。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家返新工簽合約時必須注意的5大伏位！返新工簽約5大伏位👈 👈 👈