日前旺角朗豪坊Kkplus玩具店有幼童挨跌1.8米高的天線得得B公仔「Laa-Laa」的事件惹網民熱議。除了關注家長賠償問題之外，有不少網民亦著眼公仔的價錢，不能理解爲何一隻空心、易碎的天線得得B竟然可以價值5萬。不過其實世界上還有很多貴價玩具，遠超這次天線得得B的身價。小編就爲大家集合了當中6個玩具，一起來看看吧！



(fb香港突發事故報料區圖片)

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天線得得B公仔「Laa-Laa」有1.8米高，價值5萬，有不網民質疑公仔並不值得這個價錢。但經小編一番搜尋發現，其實在貴價玩具的圈子中，這隻天線得得B公仔可能已經是當中性價比最高的。以下介紹的6個貴價玩具價錢絕對超越你的想象！

👇🏻👇🏻👇🏻即睇6款天價玩具👇🏻👇🏻👇🏻

【1】1:8黃金版Lamborghini Aventador （價值：$4536.6萬）

這一架1:8的Aventador模型由德國一個名爲Robert Gülpen的男人爲了製作全世界最貴的模型車而設計。車身、門和車頭蓋都是用碳纖再鍍金而成，座位、軚盤等更是用24K和18K金、銀及各種寶石而成。雖然不能駕駛，但這架模型價錢依然高達4536.6萬，足夠可以買大約7架最新型號的Aventador了……

【2】18K金大富翁（價值：$1569.8萬）

珠寶設計師Sidney Mobell製作的這套大富翁大部份部件都是用金做的。棋子用18K金，盤面用23K鍍金，每個物業上亦鑲有寶石，共有165粒。而骰仔上更是鑲嵌了42粒鑽石代替數字點點。

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【3】寶石扭計骰（價值：$1962.3萬）

平常的扭計骰是膠製再貼上貼紙，但這個全世界最貴的扭計骰卻是用全18K金製成。6面上的顔色貼紙則是用紅寶石、綠寶石、藍寶石等代替，合共用超過185卡寶石。

【4】富二代ver. Barbie（價值：$237.4萬）

每個女仔小時候都曾經擁有過一隻Barbie，但原來簡單一隻換裝公仔都可以價值237萬？！澳洲珠寶設計師Stefano Canturi在2010年製作的這隻Barbie除了換了一個新髮型和加上假睫毛之外，Canturi還專門爲她製作了一條鑽石項鏈，中心的主石粉鑽價值高達235萬。

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【5】健力士世界紀錄最貴熊仔（價值：$1648.3萬）

製作這隻熊仔的Steiff是一家德國的毛公仔製作公司，他們在2000年製作出的Steiff Louis Vuitton Teddy Bear價值1648.3萬，被韓國人Jesse Kim拍賣而得，現在展示在濟州島泰迪熊博物館。除了身上有LV的外套，它的眼睛也是用鑽石和藍寶石製作。

【6】破紀錄交易的Pokemon Illustrator （價值：$4140.4萬）

不知道大家小時候有沒有儲過Pokemon卡呢？這張Pokemon Illustrator當年是參加畫畫比賽獲獎的人才能入手的稀有卡牌。隨著今年Pokemon卡的再流行，這張卡的價錢也因此飆升。在2021年美國網紅Logan Paul用4140.4萬買下全球保存得最好的一張Pokemon Illustrator時，更是創下Pokemon卡最高額私人交易的健力士記錄。

如果大家有閑錢會買以上這些玩具嗎？雖然小編也喜歡Pokemon，但花4140.4萬買一張卡好像太誇張了，它始終是一張紙啊......

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