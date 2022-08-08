連登仔靠5招乞食科考入Big4 MT　Year 1開始部署、新工做幾耐要轉

【搵工/求職/大學生/畢業季/乞食科】今年畢業的大學生總是對未來擔心又興奮，雖然期待入職場一展拳腳，不過都驚自己的主科出路不多。有非專科出身的網民分享，他靠幾種方式為自己儲經驗，成功一畢業即轉行。



畢業生要開始搵工 / 《天空城堡》

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又來到大學生畢業季，很多非專科的同學都會不期然擔心出路問題，最近連登就有讀Science出身的網民，分享自己從乞食科畢業後如何即時手揸幾個商界Offer，成功轉行。

樓主透露當年的分數其實夠報Nursing，不過他「冇聽老母話揀咗Science，覺得自己可以入到PhD而冇Consider搵工方面」，很容易因為非專科而不知自己其實可以找甚麼工作，見到同科師兄姐的出路不多，產生更多誤解。

同學很容易因為非專科，而不知自己其實可以找甚麼工作 / 《奇蹟補習社》

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大公司MT要神科出身？

MT（Management Trainee）一定唔會全部都係三大海歸1st hon神科，ibank都唔需要。樓主識人讀歷史、Engine都搵到銀行back office或Big 4 consulting intern，他形容：「其實完全唔要求Major同Business有關，而所需要嘅行業知識都唔一定要讀書學，甚至根本唔會問。」

Year 1、2有咩要準備

【1】Keep個好嘅GPA（3.3左右），去大學career talk同上網了解唔同行業或公司嘅前景，想搵咩類型嘅candidate，interview process之類

【2】做好事前準備，如寫CV、基本interview問題答案

【3】開始報Intern，例如Big 4 Audit

Year 3、4有咩要準備

【1】Internship盡量有幾多報幾多，爭取多幾個機會，另外可能要考慮defer做intern去寫CV

【2】老實面對自己嘅profile，睇餸食飯去set個合理嘅目標

預早準備一定冇死 / 《天空城堡》

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另一網民都分享其經歷，除了報Intern和GPA不要太差外，亦要適時地轉工：「我第一份工做咗3年幾, 第二份做咗兩年幾，2021年中我連埋Bonus都係平均接近30k。最近醒覺加上有啲運氣，下半年轉咗兩次工，而且兩間都出手算鬆，而家人工接近50k。我建議一份工做1年左右，就算份工OK冇特別想轉工都出去行下睇下個market，話唔定你會發現自己比想像中值錢。」

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