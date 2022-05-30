近年網上求職成爲主流，不論是找全職還是兼職，有不少年輕人和打工仔都會在網上求職平台搜尋心儀的工作。不過隨著更多人轉投網絡揾工，求職騙案也因應增加。「CyberDefender守網者」計劃最近在Facebook專頁上分享了一個假求職網站的名單，在網頁上亦列出騙徒的常見手法和防騙建議，教你如何避開網絡求職騙案。



（Instagram：@llokmann）

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科支援的「CyberDefender守網者」計劃一直發放不少有關網絡安全、詐騙等網上陷阱的資訊。當中在他們分享的科技罪案數字中，網上求職騙案的罪案宗數由2020年的236宗倍升至2021年的1063宗，損失金額亦由大約1千萬升至8.5千萬左右。

（CyberDefender守網者 網頁截圖）

網上求職騙案數字不斷上升，特別是刷單賺佣的騙案最爲常見。爲避免有市民為賺快錢而中伏，CyberDefender守網者的Facebook專頁日前就分享了以下25個求職騙案的假網站：

【1】淘惠購

【2】Umaxdata

【3】Creative world

【4】Cyberbiz

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【5】Boutir

【6】Natmange

【7】Shaw Theatre

【8】Cloudpay

不少網民均表示電話不時收到這類揾快錢的短訊。（讀者提供)

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【9】CG Marketing

【10】360NEO

【11】AMC Theatres

【12】Digital Squad

【13】Sisense

【14】MarkLogic

【15】SDMC

【16】Walmart

（Facebook：@CyberDefenderHK）

【17】Zendesk

【18】Vieshow

【19】樂淘蕪湖

【20】AsiaPac

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【21】Travelocity

【22】大眼影視

【23】Scriptmedia

【24】Aiaray

【25】The egg

網站上有「網絡釣魚詐騙搜尋器」可以檢查疑似假網站或假電郵（CyberDefender守網者 網頁截圖）

那麽到底可以怎樣分辨網上求職騙案呢？「CyberDefender守網者」的網站上有一個「網絡釣魚詐騙搜尋器」大家可以檢查疑似假網站或假電郵。除此之外，網頁亦列出騙徒的常見手法和防騙建議。招聘廣告聲稱高人工、即日出糧，或沒有提及實際職位和工作内容其實都是求職騙案的警號？

👇👇👇即睇騙案常見手法、流程和防騙建議👇👇👇

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