精打細算是美德，但當事事都要計到盡，斤斤計較的話，那只能說是孤寒。近日有網友在討論區上分享，每次出街自家男友都會霸氣地搶埋單，然而好戲在後頭，正當她以為自己不用畀錢時，原來對方會將所有使費計入Google的Excel表中。小至來回搭車、還有Condom錢都要計到盡，累積到一定數量後，更會被對方追還錢，令她十分無奈！偏偏看畢全文的網民們竟一致大喊：果然天生一對？



《社內相親》劇照

網名「Dragon-Mallow」的網民近日在LIHKG討論區上以「同男朋友行街睇戲食飯 佢會開個Excel計住使費」為題發文，表示自己有一個大九年的男友，雖然有年齡差距，但對方風趣幽默，又有學識，完全冇代溝。後來，相處耐咗發現對方每次出街都會搶住埋單，然而事後卻會send Excel給她，白字黑字寫明樓主差了他多少錢，自己亦為樓主用了多少錢等。樓主表示當使費累積到一定數量後，更會被對方追還錢，十分無奈。

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之前聖誕節的時候對方還十分貼心，到自己家中煮聖誕大餐給全家人食，當樓主為此十分感動的時候，現實就立刻來打你兩巴掌，讓你清醒一下「果下我覺得自己有啲想嫁俾佢，之後就諗起之前同佢買嘢好似冇俾返錢佢啦，我一望條Google link，p你個k，餐聖誕飯竟然要我俾返75%佢！跟住佢話我比較細食所以比70%就得啦」，旁觀者表示這種均真的態度真的令人十分感動。

《Bad&Crazy》劇照

更誇張的是要計食飯錢同Condom錢要AA制都係小兒科，樓主指對方話想紀錄大家一切的東西，所以每次送禮物比自己，或者收自己禮物，都會查返個價錢（如果有折就扣埋幾錢）和禮物的價值一一計入表。

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不少網民都立刻勸樓主一係快分手，一係千萬不要分手，放生出來害人。不過，樓主表示自己也有任性的地方，常常控制不住脾氣，把怒氣發在對方身上。試過有一次對方因為遲咗排隊，結果買唔到一啲樓主想買嘅嘢，樓主當下火精眼便當街車咗一巴落對方到，可對方依然沒有生氣，更耐心安慰。

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對此，網民們表示其實樓主自己都有問題，一致覺得兩人果然是天生一對！並紛紛留言「咁都唔分手痴L線」、「兩個都天造地設，咪放出嚟害人」、「CONDOM 錢都要問條女攞」、「佢係咪Account 佬，職業病呀？」、「死要面，俾街外人覺得佢好大方好gentleman」、「你地係天作之合，一個孤寒到死，一個脾氣差就打人，請唔好分手」等。

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