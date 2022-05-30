【第三針/安心出行/疫苗通行證/堂食】政府疫苗通行證5月31日進入第三階段，在限期內未打第三針的市民，疫苗通行證將會失效，到時可謂寸步難行。不少疫苗接種中心近日開始大排長龍，市民近日都想趕上第三針的尾班車，不少人亦希望可以Walk-in打針。



根據政府疫苗接種網站，合資格人士除了可以透過24小時網上預約系統，揀選接種的疫苗，並預約時間地點之外，社區疫苗接種中心亦會為市民提供「即日籌」。

位於界限街體育館的社區疫苗接種中心5月30日早上未見有人龍。（羅君豪攝）

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根據政府指引，社區疫苗接種中心（設於私家醫院、衛星社區疫苗接種中心及兒童社區疫苗接種中心除外）現時會向12至17歲青少年及60歲或以上的合資格人士派發「即日籌」，而提供科興疫苗接種服務的社區疫苗接種中心會，向3至17歲及60歲以上的合資格人士派發。

同時亦有以下限制：

如委託家人到社區疫苗接種中心代領，代領人需出示接種者的香港出生證明書／身份證副本。



「即日籌」的派發時間由每日上午七時四十五分開始，先到先得，派完即止。



陪同人士將不會被安排一同接種疫苗，而需另行預約。



「即日籌」不得轉讓，亦不設補領。如有遺失，請重新輪候領籌。



19間提供即日籌的疫苗社區接種中心為：

1.中山紀念公園體育館

地址： 西營盤東邊街北18號1樓（港鐵西營盤站A2出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



2 香港中央圖書館(直至5月31日)

地址：銅鑼灣高士威道66號（港鐵銅鑼灣站F1出口或天后站B 出口）

疫苗種類：科興(適用於3歲或以上人士)



3 禮頓中心衛星社區疫苗接種中心

地址：銅鑼灣禮頓道 77號禮頓中心7樓（港鐵銅鑼灣站A出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



4 渣華道體育館

地址：北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓（港鐵北角站A1出口）

疫苗種類：科興 (適用於3歲或以上人士)



5 西灣河體育館

地址：西灣河筲箕灣道111號2樓（港鐵西灣河站A出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



6 創紀之城5期

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城5期17樓（港鐵觀塘港鐵站A2出口）（經港鐵觀塘港鐵站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心）

疫苗種類：科興 (適用於3歲或以上人士)



7 曉光街體育館

地址：觀塘曉光街2號（港鐵觀塘站C1出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



8 九龍灣體育館

地址：九龍灣啓樂街15號（港鐵九龍灣站B出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



9 教育局九龍塘教育服務中心(直至5月31日)

地址：九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心平台（港鐵九龍塘站E出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



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10 香港紗廠

地址：長沙灣長沙灣道800號香港紗廠工業大廈1及2期地下（從大南西街( 近長沙灣道)進入）（港鐵荔枝角站B1出口）

疫苗種類：科興 (適用於3歲或以上人士)



11 荔枝角公園體育館

地址：荔枝角荔灣道1號（港鐵美孚站C1出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



12 官涌體育館

地址：佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓（港鐵佐敦站／柯士甸站）

疫苗種類：科興 (適用於3歲或以上人士)



13 界限街體育館

地址：旺角洗衣街200號（港鐵太子站A出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



14 源禾路體育館

地址：沙田源禾路8號（港鐵沙田站）

疫苗種類：科興 (適用於3歲或以上人士)



15 香港中文大學醫院

地址：沙田澤祥街9號（港鐵大學站）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



16 荃灣體育館(直至5月31日)

地址：荃灣永順街53號（港鐵荃灣西站D出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



17 港鐵青衣站

地址：大堂非付費區 (往香港方向)（經港鐵青衣站U1層前往）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



18 林士德體育館

地址：葵涌興芳路176號（港鐵葵興站C出口）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



19 元朗體育館

地址：元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓4樓（港鐵朗屏站／輕鐵豐年路站）

疫苗種類：復必泰 (適用於12歲或以上人士)



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