【交友App/出Pool/WorkHeart/大學生】很多人玩交友App時都會遇上對象質素參差的情況，玩到冇晒心機？台灣這個最新交友App註冊前要先看學歷和工作，當然前提是你符合「高質」範圍有得加入...



越來越多年輕男女有玩交友App的習慣

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越來越多年輕男女有玩交友App的習慣，近日台灣有公司推出最新交友App，系統竟會先篩選用戶的學校或公司，被列入「高質」範圍的才可以加入，引起網民討論。

這款名為WorkHeart的App以「高品質白領交友」作招徠，暫時開放給台灣、香港及新加坡三地，註冊時要以學校或公司Email驗證身份。香港只有5間大學的學生可以申請，包括香港大學、中文大學、科技大學、城市大學及理工大學。

WorkHeart以「高品質白領交友」作招徠，暫時開放給台灣、香港及新加坡三地

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企業方面暫時未包括香港本地大公司，不過就有國際企業如Big 4、Citibank、匯豐銀行、J.P. Morgan、Facebook、Google、L'Oréal等，連Uber都有，令一班網友都笑指要去Uber應徵做司機。

👇點撃圖片看哪些學校和企業的人可以註冊👇

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此交友App是由台灣團隊開發，很多人都認為對當地人的標準太寬鬆：「點解台灣成堆廢U都有份？」、「台灣啲U反而有19間，條友真係唔識㗎喎」、「其實不如限月入或資產直接啲」。記者亦實測註冊，不過輸入電話後遲遲仍未收到驗證碼，直至截稿前仍未成功登入。

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