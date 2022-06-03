揹斜孭袋上榜!2000名男生票選　女生令男人瞬間沉船的小動作TOP10

沉船依家嘢，雖然無色無味無臭，但總是有跡可尋的。作為女生看到喜歡的男生時，固然會魅力全開，舉手投足都充滿著荷爾蒙，偏偏對方愛上自己的契機卻不是精心打扮的那一刻，而是日常生活中一些不經意的小動作。台灣網紅77老大收集了2000名男生的真實意見，為大家票選出令男生瞬間沉船的女生小動作TOP10！



（IG@charlottecheung107）

都說男生和女生是來自不同星球的生物，就好比男生眼中，那些女生令他們心動的moment，百分之九十九的女生都表示難以理解！近日台灣網紅77老大收集了2000名男生的真實意見，為大家票選出最令人瞬間沉船的女生小動作TOP10！

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其中當然不少得永恆上榜的扎馬尾，當女生抬起手扎起碎髮，再露出肩頸和鎖骨的線條，真係冇得輸！瞬間令男生回憶起，那個讀書時期的初戀女神。除此之外，揹斜孭袋完全就是媲美男生「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的感覺。而當中穩居第一名的竟是這個？

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【TOP10】托腮

男生表示女生托著腮，不自覺地擠起嘴邊的babyfat，還睡眼惺忪地打瞌睡的時候，完全就是可愛到犯規！猶其當女生一邊托腮，一邊用水汪汪的眼睛，專注地聽對方講話時，既無辜又可愛的模樣，甚至還可以滿足男生被崇拜的心理，難怪會上榜。

【TOP 9】小尷尬、小迷糊

平時感覺完美無瑕的，偏偏有時卻犯起了小迷糊或出現一些小尷尬，例如：不小心睡過頭，未及時能整理好自己，或因害羞而面紅起來。這些反差萌的感覺，除了令男生難以招架外，一些小缺陷、不完美的地方會令女生更貼地，消除距離感。

【TOP 8】遮領口

有些東西就是大方露出來不尷尬，遮遮掩掩的時候卻變得更害羞，說的就是女生們的領口！77老大表示正因為隱隱約約，端莊非常，越不能看的就越想看，令男生產生十分多的遐想。

【TOP 7】借用男生身上的東西

聽聞每個人身上都有一種他們獨有的味道，雖然到至今為止小編都冇聞過。女生如果借用了男生的衣服，先不說這行為對方完全覺得曖昧到暈，更會令他們想像自己到底是不是被對方喜歡上了等等等等。更別說衣服歸還後，衣服惹不小心沾上了女生的味道……

【TOP 6】專注做事的樣子

專注做事的男生充滿魅力，女生也一樣，完全就是集美麗與帥氣於一身！77老大表示以前有一任女朋友識玩樂器，原本認識對方後也沒什麼感覺，直到有一次看對方演奏的時候，那個自信十足，專注的神情，真的會令男生瞬間沉船！

【TOP 5】揹斜孭袋／背帶放胸部間

簡單來說揹斜孭袋的概念，就是女生們看男生時，那種「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的感覺。加上，斜孭袋的別號「𠝹波袋」，不用多說，大家都懂吧！

【TOP 4】幫男生搣筷子／拎餐具

這種貼心的行為，有如小家碧玉，十分賢慧的感覺，相信不論男女都十分喜歡。平常一大班人吃飯的時候，那個總愛幫人遞餐具，又或者會順手遞紙巾的人，人緣一定十分好，更會令人留下深刻的印象。

【TOP 3】扎馬尾

每次排行榜中永不落空的扎馬尾又上線！對女生來說可能只是普通到不行的動作，不過當她們抬起雙手，不自覺露出肩頸的線條和鎖骨等，對男生來說完全就是心動的密碼！

【TOP 2】靠近講悄悄話

其實本來靠近異性說悄悄話，就是一個十分曖昧的動作，試想像一下自己和對方靠得如此近，一邊說話，一邊把熱氣噴到對方的耳朵上，完全就是酥酥麻麻，瞬間實行了時間停頓之術，令人受不了。

【TOP 1】記住男生的喜好

在相處中往往一些貼心的小舉動，或把對方不經意甚至沒有說出口的小習慣記住，是很容易令人心動，甚至淪陷的行為。又有誰會不喜歡被人關心和照顧他的感覺？

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