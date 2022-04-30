跟最愛的另一半抱在一起睡是很溫馨，但是一定記得提醒自己抱著的是活人不是毛絨玩具喔... ...



情侶怎麼睡比較舒服？這似乎沒有一定的標準答案。當然，兩人之間的關係也會不停變換，睡眠當中的姿勢也反映了兩人之間的相處方式囉。當然這些姿勢也可能隨著時間慢慢改變，好比當伴侶愈趨熟悉、舒適後，相擁的睡姿就可能漸漸發展成獨立、各睡各的狀態。

今天就透過 LoveByte 描繪的10種情侶睡姿，一起來看看這樣的睡姿，也象徵你和另一半關係間藏著的秘密喔！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、湯匙式 The Spoons

從對方背後擁抱的姿勢，讓情侶間即使在睡覺時也能保持身體接觸，也顯示出一方對另一方的保護，不過也可能表示在感情中對力量與控制的渴望呢。

二、依偎式 The Cradle

睡在伴侶的手臂上方能帶來被保護、安全的感覺，顯示出這是一段關心、照顧彼此的感情，而雙方則相互依賴著。

三、自由式 The Untangles

一對情侶間不彼此接觸，而是在床上佔據自己的位置各睡各的，這顯示出兩人對於這段感情已經有強烈的舒適與安全感，他們把睡得好放在第一位，當然也不會擔心在睡著的時候不小心放屁呢。

四、尷尬的睡姿 The Awkward

這種睡姿，意味著希望給彼此一點空間，但又想展現親密因此牽著手的睡姿最常出現在剛交往的時候。

五、酒鬼睡姿 The Drunkards

這對超奇妙的情侶，很可能花在派對上的時間比睡覺上還多，而當他們真的要睡覺的時候，通常都已經是醉醺醺的狀態了。如果掩著頭睡，通常表示有焦慮的情緒或是想隱藏什麼。

六、不眠的情侶 The Insomniacs

你們也這樣嗎？不睡覺，反而是各拿各的手機默不吭聲的滑著，這樣的姿勢讓你們之間產生距離，也許是時候把手機移開床上了。

七、枕邊情話派 Pillow Talk

當伴侶選擇面對面睡覺，就表示兩人夜裡即使是潛意識也渴望親密，而這也顯示出這對伴侶懂得照顧彼此，平時也享受談心的過程，請珍惜吧。

八、背對著彼此親吻 The Back Kiss

背對背睡又相互觸碰著對方，這對兩人來說是最能享有個人空間與親密的睡姿，顯示伴侶間用平等的方式對待彼此，也不會有誰過度黏人。

九、泰山壓頂式 The Body Slam

一方佔據整個床，甚至不顧另一方直接壓到他身上，這很明顯的就能看出他的控制與自私傾向，把對方當作靠墊，這就需要情侶兩人好好溝通了。

十、緊密碰觸式 The Groper

就算在睡夢中，一方仍舊想緊緊的擁抱住、碰觸另一方的身體，這樣的睡姿表示他對你的需求再多也不夠，就算睡了還是想緊緊佔據你呢。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】