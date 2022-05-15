【拍拖要考牌／LTR】最終的愛情世界都是一對一的遊戲，但生活上，令你有好感的人卻可能如繁星一樣，閃爍不停，人來人往。年輕時會一一嘗試，長大後就知有時候抱有好感……



根據國外媒體網站「elitedaily」的資料，與你的曖昧對象發訊息的甜蜜快感絕對無與倫比。但偶爾，你可能會遇到可怕的談話停頓。在那些時刻，最好有一些深刻的問題來問你喜歡的事情，這些問題已經準備好並準備好了──這將啟動對話，讓你有機會真正了解他們在可愛的臉龐之外看到的是誰！

如果你準備好在一個全新的層面上了解你的迷戀對象，這15個專家建議的問題是關於如何通過文字了解某人的問題。這會是一個很好的揚升點。

【圖輯】最後一題最重要！維持非一夜情的長久關係（LTR）有什麼秘訣？點圖放大看「突破曖昧期必問15條問題」👇👇👇

+ 43

一、你完美的一天將會是什麼樣的？

這個問題很好，因為它不僅可以讓您了解您喜歡做的事情，而且您還可以決定它們是否也是您想做的事情。這是一個非常樂觀的問題，可以談論如果你有一天完全的自由，你能做些什麼、可能會導致一個很好的對話開始。例如，如果有人說他們完美的一天是攀登七星山，你可能會說，“我出去了。” 但如果他們說在私人海灘上喝雞尾酒，他們可能就是你的完美搭檔。

二、你最壞的習慣是什麼？

我的意思是，你想盡快知道，對吧？如果這是您無法忍受的事情，最好通過文字找出這一點，而不是通過艱苦的磨合方式學習。不過請注意，這個問題只有在自然出現的情況下才應該被問到。“這可以被視為一個判斷性的負面問題，並可能導致你約會對象的談話或氛圍降低，不建議突然問這個問題，除非它是你個人分享的東西，然後他們權衡。”

三、你的政治立場是什麼？

在約會的早期階段不應該談論政治傾向的想法已經過時了。如果您不想將時間浪費在與您的信仰不一致的人身上，那麼請確保您從一開始就問這個問題。找對人，問這個問題應該沒問題。“這是一個冒險的問題，但在同一頁上絕對重要。幸運的是，很多約會應用程序都有這個功能，但如果你不確定某人的信仰，請從中立的領域接近。”我們生活在一個高度政治化的時代，你的政治意識形態和這些信念的力量都可能因兼容性而成敗。了解他們對時事的看法是關鍵，即使你不是一個特別政治的人。

四、如果你可以去世界上的任何地方，你會去哪裡，你會做什麼？

向有興趣了解更多信息的人提問這個問題很有趣，因為“了解他們的冒險意識是件好事”。看看這是否是您有興趣跟隨的旅行。您還可以詢問有關他們喜歡如何旅行以及他們在那裡時喜歡做什麼的後續問題。如果您有興趣將這種迷戀變成更嚴重的事情，請永遠不要低估旅行兼容性的重要性。

五、誰是你生命中最親近的人？

知道你的伴侶願意向誰敞開心扉是一件大事。“這是了解誰在這個人的生活中很重要以及他們與誰親近的絕佳方式。” 是他們的媽媽嗎？他們最好的朋友？或者，呃，他們的前任？帶著這個深奧的問題來問你喜歡的人，你可能會被添加到他們的列表中。

六、你人生的三大目標是什麼？

您不僅可以一睹您喜歡的人的潛在未來，還可以了解他們的目標是否切合實際，以及他們是否正在做他們需要做的事情來實現這些目標。他們是一個夢想家，對自己的生活有完全不可能的計劃，也沒有實現這些目標的計劃嗎？“你的觀點越兼容，你就越有可能兼容。”即使在暗戀階段，也值得考慮長期兼容，如果你的生活目標是同步的。

七、你想在一段關係中得到什麼？

這一點似乎很明顯，但了解你喜歡的人對理想關係的看法是了解你們是否兼容的關鍵部分。他們對伴侶有什麼期望？他們設想該人將擔任什麼角色？他們會發現什麼樣的動態？聽起來像你嗎？這些都是您在考慮繼續前進之前需要了解的所有事情。在大多數情況下，當您第一次開始與某人聊天時不會出現這種問題，但並非每段關係都是相同的。

八、有人為你做過的最浪漫的事是什麼？

這個問題實際上為您提供了比您想像的更多的洞察力，因為您可以了解是什麼讓您的暗戀對象感到最受愛戴。“這是一個甜蜜的問題，但也許可以留給你與這個人親密時使用…”最浪漫的手勢是禮物嗎？這是一封情書嗎？是他們被帶走一段美好時光的時候嗎？這些答案可以揭示他們的愛情語言以及它是否與你的兼容。

九、家庭，對你會有多重要？

談論一個大人物。當涉及到要問你喜歡的人的深層問題時，沒有比這更深的了。對一些人來說，家庭就是一切，他們的目標往往與在他們身邊或創造自己的目標高度一致。重要的是要確保你的目標一致，但也要確保他們的家庭動態是你可以感受到的。另外，聊聊家人是“了解更多關於那個人、他們的生活和他們的歷史”的好方法，“它讓人們以一種非傳統的方式敞開心扉。”

十、別人對你最好的讚美是什麼？

這個問題可以以一種有點迂迴的方式告訴你，你喜歡的人真正看重什麼，以及他們最引以為豪的是什麼。根據約會專家的說法，它也是一個很好的第一次約會對話啟動器。“這可能會引發一場關於你一生中最引以為豪的事情的有趣聊天。”

十一、如果你可以改變自己的任何弱點，那會是什麼？

當然，你可能認為你的暗戀對象非常完美，但每個人都有不安全感或他們想要改善生活的領域。回答這個問題需要一些脆弱性，如果他們願意，這表明他們願意向你敞開心扉。你還可以了解他們是否是一個誠實和開放的溝通者──在任何關係中都應該具備的重要品質。如果他們說“什麼都沒有”，那麼這本身就可以告訴你很多關於他們的信息。“很多人等著問真正深入的問題，然後在幾個月後發現他們不兼容，如果某人毫不猶豫或恐懼地回答問題，它還表明他們是否具有您正在尋找的情感深度和可用性。”

十二、什麼事情總是讓你發笑？

相似的幽默感是兼容性的一個主要方面，因為一起大笑是可以幫助您度過好與壞的事情之一。此外，正如約會專家所說，“找到他們好玩的一面很重要。如果永遠不會讓他們發笑的事情也讓你咯咯地笑，那麼你就有了一個很好的開始。"

十三、當你心情不好時，什麼能讓你振作起來？

這個問題很好，有幾個原因。當他們度過糟糕的一天時，他們的回答可以告訴你如何以最好的方式安慰他們，即使只是通過一些小事。“我們越能‘微結合’，即我們參與一些讓我們保持聯繫並加強聯繫的小動作，那麼更大的結合時刻就越有效和持久。” 您還可以根據他們需要改善情緒的方式來講述他們如何處理情緒。他們需要休息時間，獨自一人並遠離其他人嗎？他們想要一個擁抱並需要聯繫以擺脫憂鬱嗎？從那裡開始，問問自己對此有何感受。您是否願意與需要空間的人約會，或者另一方面，更多的關注和感情？

十四、你學到的最大的教訓是什麼？

一個人可以擁有的最好和最有吸引力的品質之一就是學習和成為一個更好的人的能力。有人對這個問題的回答可以揭示很多關於他們在生活中如何成長的信息。“這個問題之所以有效，不僅是因為它會讓這個人談論自己（我們都喜歡這樣做），而且它還能讓你看到他們如何應對生活中的某些挑戰，以及他們希望將生活重點放在未來，”約會專家說。

十五、你覺得我怎麼樣？

來吧，這就是你真正想問的問題，對吧？所以問問吧。這個問題最終將有必要提出並弄清楚，因為，現在是時候看看事情是否真的會隨著你的迷戀而實現了！

【同場加映】出軌︱5大高危一族最易有外遇 另一半突然跟你「做多咗」要小心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】