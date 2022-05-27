國泰航空公司因收疫情在2020年10月宣佈重組，削減8500個職位、5300名員工。但最近因爲熔斷機制放寬、各地旅遊亦開始復蘇，國泰向前員工發放電郵邀請他們回巢，引發網民討論。職場上總聽人說「好馬不吃回頭草」，但其實如果新公司沒有預期中的好，打工仔不免會有想吃回頭草的念頭。但應該如何衡量吃回頭草，又要怎樣才會吃得不尷尬呢？



（《部長與社畜的焦急羅曼史》截圖）

魚不過塘不會肥，有不少打工仔都會爲了追求更高薪金而轉工。誰知到了新公司才發現工作不適合自己，或與新同事相處不融洽便又考慮辭職。若這時看到舊公司的招聘廣告，不禁會考慮吃回頭草，但同時也會擔心尷尬和被同事講閒話。《開罐》Opener就請教了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，究竟打工仔應不應該吃回頭草，要吃時又該怎樣吃呢？

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政府統計處日前公佈，受到疫情影響本港2月至4月份失業率再次上升至5.4%；失業人數有20.61萬人。雖然隨著疫情減退、經濟活動恢復失業率應該會回穩，但打工仔應如何在這個時勢中爭取到工作機會呢？《開罐》Opener為大家集合了一系列的揾工攻略。由CV、揀公司、防中伏tips至見工必答題都有，一文睇清職場新人需知！

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