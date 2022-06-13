政府工｜衞生署請防疫工作行政助理月入25K　只需一年工作經驗

有危便有機，雖然疫情令很多人的工作都受到影響，但同一時間亦因此而創造出不少關於防疫的工作機會。近日衛生署正聘請行政助理，職責主要協助政府進行不同的防疫工作，月薪達2萬5，順利完成合約期內的工作，更可獲額外的約滿酬金。



👉🏻 👉🏻 👉🏻中大人警世分享 DSE摘5**讀神科衰收尾 一事慘變返廢工月入20K

衛生署今次聘請的行政助理申請人需持有本港頒受的學士學位學歷，如果你是修讀有關中英文、翻譯、公共行政、公共管理、人力資源管理或公共衞生等相關的學科，更可獲優先考慮。工作範疇主要包括就檢疫措施的安排提供支援、處理查詢和投訴、整合統計數據等。不過，需要留意的一點是申請人必須有一年或以上的全職工作經驗！

👇🏻👇🏻👇🏻即睇衞生署行政助理要求及待遇👇🏻👇🏻👇🏻

+ 4

衞生署行政助理職位截止申請日期為6月16日晚上11時59分前，有興趣的朋友請把握機會盡快報名吧！

👉🏻 👉🏻 👉🏻中大生呻讀書脫貧時代已經過去 列6大無前途神科醫生律師都上榜

同場加映：政府超級筍工｜新聞處請攝影師月薪3萬起 無需學位經驗頂薪5.5萬

政府每年舉行不少記者會和發放新資訊，刊登在政府新聞網上。最近政府招聘助理新聞主任，負責為新聞處攝影和製作基本視像。職位無需學位和工作經驗都可以申請，月薪由$30,235起至頂薪$55,995！

點擊連結看全文：政府超級筍工｜新聞處請攝影師月薪3萬起 無需學位經驗頂薪5.5萬