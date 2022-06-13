【俄羅斯/麥當勞/Vkusno & Tochka】麥當勞早前撤出俄羅斯，民眾一夜間失去大型快餐店，幸好有商人買起多間分店並改名為Vkusno & Tochka。雖然門面大翻新，但新店就被批換湯不換藥，更有麥當勞時期的醬料！



俄羅斯麥當勞易名為Vkusno & Tochka / Twitter圖片

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俄烏戰爭爆發數月，不少國際企業紛紛宣布撤出以抵制俄羅斯，其中包括在當地開業超過30年的麥當勞。俄羅斯商人戈沃買下850間麥當勞並改名改Logo，位於莫斯科的15間分店昨日（6月12日）起重新營業，預計1個月內重開約200間店。

Vkusno & Tochka引來不少人光顧 / Koshi Online

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麥當勞2.0易名為Vkusno & Tochka，意思是「美味就是這樣」，新Logo及員工制服以綠色為主，被指撞樣MOS Burger。雖然巨無霸、可口可樂及麥旋風都未有供應，但根據當地傳媒報導，芝士漢堡和麥樂雞仍有得食。

Vkusno & Tochka新Logo及員工制服以綠色為主 / Twitter圖片

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餐廳強調為了不影響食物質量或環境氣氛，廚房仍保留麥當勞的設備，漢堡的成分亦沒有改變，不過就被網民發現甜酸醬是麥當勞年代的產物，只用油性筆劃去商標。Menu用上黑色及橙色設計，被恥笑似色情網站PornHub。

👇點撃圖片看俄羅斯麥當勞重開笑位👇

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俄羅斯麥當勞「失而復得」，可惜仍有年輕人不滿這個山寨M記，在店內舉起要求「還我巨無霸」的標語。你又有沒有興趣一試Vkusno & Tochka的食物呢？留言說說吧！

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