【紋身/中國/未成年/劉慧卿】中國國務院立法禁止未成年人紋身，指要保護他們的身心健康，不過大批網民就認為成效不大，更指以後外國遊客來紋中文紋身的話也要Check護照，一起看看外國網民的無厘頭中文紋身吧！



ViuTV《太平紋身店》劇照

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國務院6月5日發布《未成年人紋身治理工作辦法》，即日起任何企業、組織和人士不可脅迫、引誘或教唆未成年人紋身，報刊、影視等也不能製作誘導紋身的內容。當局表示此政策是為了保護未成年人的身心健康，要求紋身師在店舖顯著位置標明不接受未成年人士光顧。

ViuTV《太平紋身店》劇照

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內地網民紛紛指紋身慘被污名化，藝人上電視時紋身都要用衣服遮擋或打格仔，更笑言幸好岳飛生在古代，否則其「精忠報國」紋身都會害到他當不成官。而且很多外國遊客都喜愛中文字紋身，過去更曾因Google Translate強行英譯中而鬧出不少笑話。

👇點撃圖片看外國人無厘頭中文紋身👇

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雖然電視劇經常營造有紋身的人都是不學無術搞搞震的感覺，不過單單用一個紋身判斷別人，未免太過以偏概全，留言說說你的看法吧！

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連鎖零食店優之良品今日（7日）證實全線結業。作為80、90後的集體回憶，優之良品近年轉型主攻內地市場，零食愈賣愈貴，亦沒有過去小包散裝出售，令香港人愈來愈少幫襯。如今因疫情遊客大減，最終結業，令網民頗為唏噓。

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