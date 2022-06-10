政府每年舉行不少記者會和發放新資訊，刊登在政府新聞網上。最近政府招聘助理新聞主任，負責為新聞處攝影和製作基本視像。職位無需學位和工作經驗都可以申請，月薪由$30,235起至頂薪$55,995！



（香港政府新聞網）

助理新聞主任屬於公務員職位，試用期為3年，其後可獲考慮長期聘用。申請人若持有香港任何大學學士學位，以攝影或視像製作為選修科目，或具備同等學歷，並在綜合招聘考試兩張語文試卷取得一級成績和在《基本法》測試合格就可享有月薪$30,235起。而滿足較低入職要求，即未有學位的申請人則會以總薪級表第12點($27,145元)受聘。

👇👇👇即睇助理新聞主任要求及待遇👇👇👇

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助理新聞主任職位的截止申請日期是6月23日晚上11時59分，有興趣的大家要盡快報名啦！

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