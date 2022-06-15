【政府工/公務員/庫務署/行政助理/鐵飯碗】正在煩惱畢業後去路的一眾應屆大學生，無論是未搵到自己的方向，或是對前路感到迷惘，絕對可以一試庫務署近日招聘的合約行政助理。學歷方面只需有本地大學頒授的學士學位，即符合入職要求，處理一般文書工作，和支援有關財務及會計的職務。



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庫務署合約行政助理的入職要求十分簡單，申請人只需持有本地大學頒授的學士學位，在DSE或會考中的中國及英國語文科考獲「第3級」或以上即可。行政助理月薪高達2.6萬，如果申請人擁有行政管理或在政府部門／公營機構的相關工作經驗者更佳！

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庫務署合約行政助理職位截止申請日期為6月24日下午23時59分正前，有興趣的朋友可透過郵寄、親身或網上遞交申請表格！

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【二級行政主任/EO/政府工/CRE/JRE】大學生畢業後如沒有dream job，相信不少人都有意投考薪高糧準的政府工，其中起薪逾3萬的EO幾乎每年都會請人，成為Freshgrad爭崩頭的職位之一。《開罐》邀請到一名有4年經驗的EO接受訪問，分享筆試及面試的過程。

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