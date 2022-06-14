24小時快測陰性先可以入酒吧　網民質疑點求證：天才先諗得出

【酒吧/快測/陰性/24小時/隔離】Omicron疫情反覆，今日（14日）新增752宗確診，衞生局局長陳肇始表為防犯變種風險，政府若發現確診人士同密切接種者要共用睡房、洗手間等，就會安排他們在指定地點隔離。另外會新增要求酒吧等顧客進入前，必須出示過去24小時內快測陰性證明。



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據衞生署在今日(14日)防疫記者會上表示，不少源頭不明的Omicron變異病毒分支BA.2.12.1個案，散布全港15個地區，有可能已出現不少隱形傳播鏈。為防犯變種病毒傳播風險，會額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客進入前，必須出示過去24小時內快測陰性證明。否則不得進入，生效日期為6月16日至6月29日，而政府會加強巡查各類處所。

而顧客在進入該類處所前，需要出示一張影有快測陰性結果的照片，而照片內要寫有顧客的姓名、日期及時間。發言人指目前影相快檢已用於酒吧等員工，只要處所負責人盡職檢查就可以，若有虛假陳述則由執行人員決定。

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網民對新措施反應不一，有網民質疑「如何證明是24小時內」，「入咗場係咪要袋住支棒」，也有網民建議「入場前撩鼻」才能有效防疫。

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