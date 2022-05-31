【疫苗/打針/疫苗通行證/安心出行/599F】疫苗通行證第三階段今日(31日)正式實施，想出街食飯睇戲的話就要符合最新接種要求。有網民就指未收到康復紀錄二維碼，亦有不少人冇申報確診。怕出入表列場所被檢控？原來衛生署有過渡方法！



第三階段「疫苗通行證」實施 / 資料圖片

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第三階段「疫苗通行證」今日（5月31日）實施，不論是未曾染疫的人士還是新冠康復者，都要符合最新接種要求才可以出入食肆或指明處所，包括戲院、Party Room等，確診後康復未滿6個月，則可以改為出示「康復紀錄二維碼」。

二維碼可經「智方便」或「醫健通」流動應用程式下載，亦可從電子疫苗接種及檢測紀錄網上系統www.evt.gov.hk按指示獲取。

599F表列處所

【1】遊戲機中心

【2】浴室

【3】健身室

【4】泳池

【5】公眾娛樂場所（如戲院、博物館）

【6】Party Room

【7】美容院、按摩場所

【8】卡拉OK

【9】麻將館及天九娛樂場所

【10】郵輪

【11】宗教處所

【12】體育處所

【13】商場、街市、百貨公司



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2022年初第五波疫情造成大規模爆發，超過100萬人中招，更令醫療系統一度崩潰。如果你當時未有申報確診的話，代表會失去半年內不用打針的緩衝期，政府FB專頁「添馬台」表示：「不在衞生署紀錄系統上的康復人士不能下載康復紀錄二維碼，有關人士應跟沒感染人士一樣接種新冠疫苗，以符合疫苗通行證規定。」

5.31 第三階段「疫苗通行證」接種要求

12歲以上從未感染人士

【1】已打兩針，第二針未滿6個月：無額外要求

【2】已打兩針，第二針滿6個月：打第三針



12歲以上康復者

【1】康復未滿6個月：無額外要求

【2】康復滿6個月，從未接種疫苗：打第一針

【3】康復滿6個月，已打一針：打第二針

【4】已打兩針或三針：無額外要求

* 12-17歲康復者如已打一針復必泰，無需打第二針



FB @添馬台

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政府亦為未取得康復紀錄二維碼的人士設一個月過渡期，即日起至6月30日，大家可以繼續使用相關康復或感染證明進入「疫苗通行證」處所。

康復紀錄二維碼 過渡期內有效文件

【1】出院文件

【2】衞生署認可的化驗陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

【3】衞生署發出的隔離令／2019冠狀病毒病測試陽性人士紀錄

* 不包括快速抗原測試陽性結果的相片



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