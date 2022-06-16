【聯儲局/加息/大學生/信用卡】美國聯儲局加息0.75厘，是1994年以來最大幅度，主席鮑威爾其後更表示，7月可能再加息0.5厘或0.75厘。別以為加息不關你事，對於香港年輕人來說，加息的影響其實可大可小！



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美國聯儲局在香港時間16日凌晨公布議息結果，決定加息0.75厘，符合市場預期，並預期今年內會繼續加息。那麼加息對年輕人甚至大學生來有甚麼影響呢？如果香港銀行跟隨加息的話，大家常用的信用卡使首當其衝，利息會愈來愈貴，如果還俗稱min pay的最低還款額，分分鐘卡數愈還愈多！

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大家不要以為加息唔關你事，小小變動都會牽一髮動全身，所以使錢最好量力而為！

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本屆特首任期還剩2個星期，林鄭月娥的班子可說已經進入最後倒數，早前林鄭表受傳媒訪問時表示，指自己對中央及香港市民無愧。林鄭任內出現大量社會事件，亦經常被批評自大、不聽勸。而她的管治班子，5年來亦鬧出過不少笑話及烏龍。👉即睇9個大頭佛👈