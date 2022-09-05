金世正拍乜都爆紅僅排第3？數據揭秘韓國10大演技派偶像邊個最紅

每一部經典韓劇的誕生，都吸引了不少韓劇劇迷收看，無論你是喜歡懸疑、浪漫愛情、青春熱血、輕鬆療癒的哪一種題材，首先都需要有演技堅強的實力派演員，才能把優秀的劇本詮釋得更加完美。



你知道嗎？這些演技厲害的人才，其實有許多是KPOP偶像轉型而來，在如此競爭激烈的韓國演藝圈，他們的存在吸引了許多粉絲的目光，顛覆大眾的刻板印象！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了從K-POP偶像轉型演員最備受討論的藝人，快來看看你支持的偶像有沒有上榜吧～

【圖輯】點圖放大看「韓國10大實力派的偶像演員」👇👇👇

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十、秀英

從少女時代出身的秀英，單飛後沒有放棄自己的夢想，持續推出Solo單曲與戲劇作品，可以說是全能藝人也不為過。

勇於嘗試不同作品與角色的她，轉型演員的成績有目共睹，經典代表作《如實陳述》與去年所播出的《所以我和黑粉結婚了》頗受好評，劇中與崔泰俊合作甜度十足，CP感滿分，讓觀眾看得非常過癮。

九、潤娥

同是少女時代出身的潤娥，亮麗的外型與獨特的氣質，是許多廣告商的御用代言人，其實她從2008年開始就開始陸續演出各種戲劇與電影的角色，並獲得多項獎項，演技備受肯定。

像是她的電影代表作有《EXIT：極限逃生》與戲劇作品《THE K2》、《王在戀愛》、《Hush》、《黑話律師》等，除了在韓國屢創高人氣紀錄外，在兩岸三地也獲得許多出演機會。

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八、惠利

從偶像女團Girl's Day出道的惠利，總是帶給大家一種鄰家女孩的感覺，外表甜美又親民，以《請回答1988》開啟演員之路，俏皮清新的形象深植人心，更被提名第52屆《百想藝術大賞》電視部門《女子新人獎》以及《人氣獎》。

去年與張基龍搭檔《我的室友是九尾狐》，單純可愛的女大生樣貌再度吸粉無數，兩人甜蜜熱吻、分分鐘都在灑糖，讓網友們忍不住呼喚正牌男友「柳俊烈不要看」！

七、任時完

從ZE:A帝國之子出道的任時完，因2015年演出經典韓劇《未生》奠定了實力派演員的封號，更被封為「偶像轉型演員的教科書」，可說是轉型的非常成功。許多人都因為他演員的魅力，重新認識他，並對他刮目相看。

除了《未生》外，他演出的《王在戀愛》、《他人即地獄》、《Run On》和《Tracer》等韓劇也非常受到網友們的喜愛，他更憑《Tracer》獲得第58屆百想藝術大獎電視部門男子最優秀演技獎的提名，實力不容小覷。

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六、朴炯植

正所謂帝國出品皆屬於佳品，同樣是ZE:A帝國之子成員的朴炯植，因《大力女都奉順》中傲嬌又帥氣的安敏赫備受矚目，超會撒嬌的他遇上可愛的朴寶英，超萌化學反應難怪被譽為「突破性演技」。

今年新作品《單戀原聲帶》，雖然只有短短四集的長度，卻讓許多人再次看到炯植不同層次的演技，那種單戀的揪心，真的是讓人看了非常心有戚戚焉。

五、車銀優

「臉蛋天才」車銀優以偶像團體ASTRO出道，在隊內擔任Vocal、門面，因為精緻「撕漫男」的外貌，一舉躍升各大劇組的御用男主角。

儘管顏值頂標，演技卻仍未登頂，他最初在《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》中一度被批面癱、台詞功力欠佳，直到《女神降臨》才慢慢扭轉花瓶形象，接下來搭檔金南佶、李多熙出演奇幻驚悚劇《Island》，想必很值得期待！

四、李準

MBLAQ出身的李準，從小立志當演員，卻因不被老師看好投向舞蹈懷抱。他在2014年後轉型成演員身分重新出發，嘗試演出各種不同類型的戲劇與角色，最後以《岬童夷》打開知名度，被封為「演技偶像」，更曾在荷里活電影《忍者刺客》飾演少年版Rain，而成為「最年輕的韓國荷里活演員」。

今年新作品《紅丹心》是他第一部古裝初體驗，不但造型別具挑戰性，連角色也非常不容易，因此許多網友都會準時守著該劇更新為李準打氣呢～

三、金世正

從偶像轉型演員成功的最佳寫照非她莫屬！以限定女團I.O.I出道的金世正，演唱俱佳，音樂、戲劇、綜藝、連Cover中文歌也難不倒她，堪稱是內外兼具、超完美的「God世正」。

雖然演出的作品不多，但是卻都在大家心中留下深刻印象，像是中的《學校2017》中的清純學生、《驅魔麵館》飾演霸氣御姊，前陣子的《社內相親》更是讓她走上花路的最前端！

二、IU李知恩

「國民妹妹」IU李知恩真的長大了，現在已是演歌雙棲的TOP女神！從剛開始在《星夢高飛》中變胖扮醜，本色出演女偶像，如今已是能獨挑大樑的一線女演員，除了演技出眾、發憤努力之外，還被稱讚非常會挑劇本。

從韓版《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》到《德魯納酒店》，不論是宮廷鬥爭、陰暗的底層生活，或是穿越千年無法輪迴的惆悵，細膩的演技總能讓人忍不住深陷其中無法自拔，越來越多劇迷注意到IU的演技潛能，紛紛開始關注她的新作品。

一、李俊昊

野獸派偶像2PM成員李俊昊，相比同團的玉澤演可說是大器晚成，過去以舞蹈擔當聞名的他，退伍後更是人氣爆棚，一首《My House》直接性感逆襲，被讚「顏值巔峰期」，更被粉絲們暱稱為「我們家俊昊」。

其實他從2017年開始就以《只是相愛的關係》嶄露頭角，超悲情的角色虐到不行。隨後接演《油膩的Melo》、《自白》都有非常亮眼的成績，今年更以《衣袖紅鑲邊》敏感又高傲的帝王，融化了少女們的心，結實身材、超完美史劇發音加上霸氣外露的王者風範，榮登新科視帝而已，絕對是一定要收藏的寶藏演員！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月23日至2022年5月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『KPOP偶像轉型演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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