樓價高企，後生仔買樓首先要儲夠首期，不過首期閒閒哋過百萬，不少年輕男女都要「靠父幹」。近日有女網民在社交平台投稿，指準備跟未來老公買樓，四大長老都有份幫手俾首期。但臨埋門一腳，未來奶奶突然反口，當樓主道出奶奶反口原因時，網民即撐奶奶決定正確，究竟發生何事？



（《香港愛情故事》劇照）

FACEBOOK專頁「我的極品四大長老」日前有讀者來稿求救，指跟男友拍拖一年半，打算買一層900萬以下的半新樓作新婚居住。樓主指由於其家境較好，故父母出300萬，未來奶奶(男友爸爸已過身)則出資80萬，男友出20萬，樓主本人出100萬，「其餘用我同男友名問銀行借，到時層樓會落我同男友名。」

樓主指未來奶奶做清潔工「教育水平低」，但待她不俗，「會煲湯水俾我飲」，誰料近日對方聽信親友進言，指二人未註冊擔心會被騙，建議她「要留返啲錢傍身」，於是反口由出資80萬變30-50萬。

👉林鄭班子最後倒數 9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事

樓主表示奶奶反口令他們頓失預算，男友或要賣出仍虧蝕的股票套現填數，「我諗緊係咪自己去勸佢(奶奶)？勸唔掂佢我就寧願唔結呢個婚了」，指若父母得悉此事一定叫她不要結婚，「但我感覺有啲委屈」，更問網友對事件有何睇法。

帖文引起網民激烈討論，不少網友認為樓主和男友都有問題。「如果負擔唔嚟，點解要咁急買樓？」、「你知唔知清潔工點儲80萬返嚟?」、「條仔冇錢又高要求，但你唔怪佢只怪伯母， so funny! 」、「可以開多個page，這個年頭的極品男女」，有網民更形容樓主是「極品新抱」。

（《香港愛情故事》劇照）

👉移英港人呻難頂5大鬼佬陋習 入屋奉旨唔除鞋、洗碗唔沖洗潔精？!

眼見群情洶湧，樓主在留言區反駁網民指，從來沒要求未來奶奶出錢，認為誠信「是做人基本條件」，這次反口是打亂計劃兼浪費之前睇樓時間，更表示層樓「落埋男友媽咪名都冇問題」，大家又是否接受樓主的解釋呢?

同場加映：純情女閃嫁暖男筍盤醫生 婚後10個月一個細節驚揭丈夫是個Girl！

即使性格再怎樣多疑，相信都不會有人懷疑另一半的性別。近日一名純情女生由拍拖、結婚甚至發生性行為，都一直以為身邊的另一半是男生，怎料對方其實是同性，除了多處隱瞞更騙去她大筆金錢，然而她差點就相信對方的辯解...👉👉👉即睇純情女如何揭發老公係女人