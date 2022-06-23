林作100萬挑機陳凱琳姊弟驗DNA　7大惹火事跡網民愈鬧佢愈興奮

【林作/陳凱琳/DNA】林作言行一向出位，最近更因陳凱琳爸爸和弟弟的一張照片而拿出100萬讓二人驗DNA，證明唔似樣都可以是親生，引起一班網民食花生。作為爭議人物，林作的負皮事件當然不只一兩宗。



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林作近日繼港姐「豬扒」言論後，矛頭指向陳凱琳及其龍鳳胎弟弟Derek。Derek在社交網貼出與爸爸的合照而再次成為熱話，兩姊弟外表感覺似混血兒，當時媽媽曾解釋Derek生得似印巴籍的原因可能是「在加拿大吃了太多有激素的食物」。

Derek在社交網貼出與爸爸的合照，再次成為熱話 / IG @derek_hcc

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網民一直都認為媽媽的說法太牽強，紛紛指兩人爸爸「頭頂綠綠哋」，林作就表示要向Derek發出挑戰，為廣大市民解開疑團：「俾（畀）你一條毛我，同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都畀100萬你。」

陳凱琳一家

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可惜陳家似乎未有對挑戰太上心，目前只有一名疑似是陳凱琳和Derek的大家姐Joyce開腔：「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」其實林作不時因花邊新聞上報，更有大量得罪人多、稱呼人少的事跡。

👇點撃圖片看林作7大負皮事件👇

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【1】出100萬驗陳凱琳姊弟DNA

陳凱琳及孖生弟弟Derek外表一向被指不似父母，因Derek貼出父子合照而再次成為熱話。林作出100萬要求Derek提供自己及爸爸「兩條毛」驗血緣，「如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。」

【2】港姐9成「豬扒」

2022年香港小姐海選後，林作在社交網留言港姐質素差，九成都是「豬扒」，特別是「東涌羅浩楷」利愛安，結果遭無綫出律師信。他補鑊解釋並不是踐踏入圍佳麗，意思是「海選報名嘅人九成都係豬扒」。

「林鍾一戰」拳賽由鍾培生（右）勝出 / 資料圖片

【3】挑機鍾培生引發拳賽

2021年，林作到「百億富三代」鍾培生的FB挑機指對方抄襲自己，結果引發「林鍾一戰」拳賽。同年9月兩人大戰4回合，最終評判宣判鍾培生勝出。

【4】未處理林母裕美婆媳不和

2020年林作及裕美戀情曝光，林母王莉妮擺明不滿意未來新抱，仍無阻兩人愛得高調。林作曾自爆裕美收入較高，食軟飯的他即使婆媳不和，仍然會偷偷帶女友回媽媽同住的家過夜。

林作及裕美愛得高調 / 網上圖片

【5】分手後踩麥明詩

林作另一段為人所知的戀情是曾與十優港姐麥明詩拍拖3年，他過去多次消費前度，為了幫現任裕美講好說話，更發表「裕美真心靚過麥明詩好多，身材更優勝」言論，被批靠踩Ex去捧現任女友。

【6】《黑豹》男主角大腸癌逝世叫人買保險

2020年電影《黑豹》男主角查域保斯曼因大腸癌逝世，身為保險從業員的林作不忘發文Sell保險，被鬧消費死者，他反駁BBC中文網都有提大家關心腸道健康，奧巴馬亦貼出與「黑豹」合照，質疑網民玩針對。

【7】錢國偉病逝問人有冇買危疾

2020年無綫前監製錢國偉胰臟癌病逝，留下老婆及當時兩歲的女兒，林作於社交網站上的多個死訊報導下留言：「希望佢有買到危疾保險」，被網民指是攞景贈興。

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林作與鍾培生打擂台「隻揪」，一眾網民大食花生，他更貼出了穿著不合身的功夫衫，露出毛腿表示會應戰，「出眾」的衣著品味，令網民嘖嘖稱奇，新一代時裝車禍之名，當之無愧。

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