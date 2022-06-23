紅十字會教停電應急攻略　恢復供電未可放心　家長最易帶漏一樣嘢

元朗朗屏中電電纜橋21日起火並燒至倒塌，令元朗天水圍地區大停電。有16萬戶受影響，雖然已全面恢復電力，但供電不穩的情況可能會維持幾日。而對突如其來的停電，不少人都會手足無措，香港紅十字會在Facebook教大家如何應急，以及平日可以如何做準備。



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紅十字會在Facebook專頁中指出，平日家中最好要準備逃生包，以備不時之需，除此之外，亦教大家應對類似緊急狀況，停如停電不止是停電，也有可能導致停水、恢復供電後電壓不穩定，又應該如何處理？更列出了停電版的新「逃生三寶」，更貼心提醒如果有小朋友的家庭，可以準備定玩具。

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紅十字會亦提醒大家，不同形式的災難及意外，隨時有機會發生，最好預先為自己及家人做好準備，預上突發事情都不至於手忙腳亂！

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大停電中共有16萬戶受影響，經搶當晚修後，已有14萬戶已恢復供電。直至次日早上中電才宣佈全面恢復，意味著至少2萬戶要在冇電的環境下過夜，雪櫃中的食物一夜報銷、吃飯沒燈、睡覺沒冷氣、返工冇升降機，有網民直言是非常難捱的一晚。更令他心理不平衡的是，有些地區已經有電，甚至不受影響，看著對面大廈燈光火著，感嘆：「天水圍正式分上下弦」。👉即睇邊PART係上弦👈