到了適當的年紀，作為女生我們在心裡和生理都會產生一些慾望。像是遇見心儀的他，就會情不自禁受到費洛蒙影響，進行牽手，接吻，愛撫身體，最終獻出我們的“初夜”，也就是第一次和他做愛。



婚前性行為，只要不越過道德的軌道，並不可怕，可怕的是沒有性知識。第一次做愛，女生應該對性愛，進行基本的瞭解！（點圖放大看「第一次性愛的4大迷思」👇👇👇）

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一、雖說情到濃時，但先問問自己到底準備好了嗎？

第一次性愛一般從接吻開始，吻著吻著就會情不自禁的在對方身體上摸索，我們稱為愛撫。當男方動手愛撫你，代表正在測試你的意願和防線，這時你要是不想那麼快把初夜交給他，記得清楚的讓他停下，堅決的告訴他你還沒準備好。女生在性愛上，懂得保護自己的生理和心裡，很重要。不要急著把自己的第一次送出去，因為初夜將是我們一輩子很難抹去的回憶。

二、第一次愛愛，不用安全套，也不會懷孕嗎？

愛愛就一定要用安全套，除非你們已經是夫妻並且打算要孩子，要不然就記得一定要戴套。首先，無論第幾次愛愛都要用安全套，這樣可以避免陰道或是陰莖被感染，而懷孕的機率，並不會因為你是第一次愛愛而降低，萬一對方百發百中，那麼你們就得喜當爹娘了。

三、第一次愛愛，會流很多血？

一般女生看的言情小說和古裝劇裡，女生初夜會留一片紅在床單上，但是真實是這樣的嗎？一般女生在初夜，並不會留很多血，或許會沾到對方生殖器上，以及在事後上廁所隨尿液流出。

四、第一次愛愛，可能會找不到“入口”

第一次愛愛，若是對方也沒有性經驗，那麼很可能找不到“入口”，不妨在覺得他想和你開始有親密關係的時候，到網上做一些科普，讓“第一次”不會來得太忽然和糟糕，給彼此一個美麗的回憶。

兩情相悅，符合倫常的情侶，若是真的情到濃時，發生了婚前性行為並不可恥，最可怕的是沒有在之前好好瞭解“性”。性愛無錯，但女生要懂得愛護自己，男生也要懂得呵護對方，同時保護自己。

【同場加映】性愛冷知識︱射精不等於高潮、女性授精有感覺？即睇5大熱門迷思（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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