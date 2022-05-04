婚前性行為，在時下年輕一代的情侶當中已成平常事，兩情相悅，只要雙方是戀人，不偷情，已滿法定年齡，在道德倫理上也談不上對錯。



情到濃時，做愛做的事，男生和女生都需要注意，在愛愛時一些舉動是會對女生生體造成傷害和後遺症的。（點圖放大看「你必須知道的做愛4件事」👇👇👇）

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#月經期間忍不住愛愛

月經期間是女生免疫力下降，身體最為虛弱的時候。這個時候若是進行性交，容易導致HPV病毒入侵，並且讓病毒長時間停留在子宮內，不斷滋長。

#一天愛愛次數太多

性慾強的男生一天內可能要求女生配合愛愛次數。但愛愛次數過多，並不表示歡愉度越高，反而會引發婦科疾病。一天內愛愛數次，身體一瞬間負荷不了高運動量而導致疲憊，會使女生免疫力下降，子宮無法抵禦外來病毒和細菌導致婦科疾病隨之而來。無論男生還是女生都不能縱欲過度。

#愛愛前不洗澡

男生若未做包皮手術，陰莖都會被包皮包裹，而陰莖上殘留的尿液和污垢在未有清理的狀態下，直接帶入女生陰道，等於直接把細菌和病毒帶入女方體內。不洗澡愛愛，在事後，女生有很大機會感染婦科疾病。

#無固定性伴侶

遇上經常更換性伴侶的男生，女生們可要注意了，若真的情到濃時，可別忘了要做好安全措施，要求對方一定要用安全套。畢竟他曾經接觸不同的物件，必須顧慮到他是否會提高你患性病的機會。

情侶間的親密關係是美好的事，但作為女生，我們也要懂得在性事上更好的保護自己的身體，男生也要懂得呵護女生，感情才會更進一步。

【同場加映】性愛冷知識︱避開9大做愛地雷 超實用性愛技巧讓雙方直達高潮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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