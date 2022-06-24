陳國基曾國衞確診就職宣誓恐缺席　網民齊出奇招：人形紙牌當有到

【陳國基/曾國衞/李家超】李家超新班子上任前夕，主要官員陳國基及曾國衞竟在同一日確診，很多人都關注他們是否能在7月1日如期宣誓以及慶回歸。網民想出多種爆笑方法，希望「幫」兩人康復。



李家超帶領的新一屆政府班子即將上任

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李家超帶領的新一屆政府班子即將上任，昨日（6月23日）起一眾獲邀出席官方回歸活動的人士，都要接受「點對點」閉環式管理，並在出席活動前一天到指定酒店隔離。然而特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及連任的政制及內地事務局局長曾國衞同樣確診新冠肺炎，很多人都關注他們是否能在7月1日如期宣誓。

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有人指出，兩人要趕得切在29及30日檢測陰性，才有機會出席就職典禮，形容時間點太巧合，是「別有用心」逃避上任儀式。一眾網民更忽發奇想，陳國基、曾國衞當日要以特別形式宣誓，一樣可以「出席」慶回歸。

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據指陳國基已沒有太大病徵，曾國衞的症狀同樣輕微，不過網民仍密密食花生：「7.1揸唔到習大大隻手，專登唔面聖肯定於心有愧」、「為新一屆政府開個靚頭」、「兩個即係一直返工都唔驗，要見聖上先第一次驗到中招」。

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候任特首辦今日（22日）公布新一屆政府行政會議成員名單，由新民黨主席葉劉淑儀出任召集人。有網民對此不感意外，認為葉劉非常夠班，直言以她的履歷，已經完勝現在的官員。

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