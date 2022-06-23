北韓新冠死亡率全球最低抗疫成功？金正恩罕有低調唔認叻係驚…

【北韓疫情/朝鮮疫情/金正恩】全球疫情肆虐兩年多，朝鮮終於在今年5月宣佈中招，高峰期每日染疫人數達40萬。不足兩個月，抗疫已經有成果，死亡率得0.002%是全球最低，有指一個原因令金正恩仍未現身認巴閉...



朝鮮今年5月才首次承認有疑似Omicron BA2病例 / 朝鮮中央通訊

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新冠疫情已持續兩年多，全球飽受一波又一波變種病毒侵襲，不過依然得朝鮮「企硬」，今年5月才首次承認有疑似Omicron BA2病例。當時朝鮮疫情以幾何級數倍升，主要集中在平壤，每日新增超過40萬發燒病例，不過近日官方宣佈短短兩個月時間抗疫已經有成果，發燒人數跌至3萬以下，而且只有73人死亡，死亡率低至0.002%。

金正恩與第一夫人李雪主幫手處理醫療藥物 / 朝鮮中央通訊

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爆發初期藥物未能及時送達當地，加上朝鮮未曾有人接種過疫苗，病情急速擴散。當時已有指金正恩向中國請求協助，提供藥物及疫苗，藥房亦改為24小時營業。他與第一夫人李雪主幫手處理醫療藥物，但比起之前戴兩個外科口罩，金仔夫婦已除罩見人；醫護人員亦很積極為市民量體溫，不過部份人以量手腕代替額頭，似乎太鬆懈。

醫護人員量體溫以手腕代替額頭，似乎太鬆懈 / news1

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南韓高麗大學教授南成旭表示，平壤疫情看似舒緩，但要小心地方爆發：「鄉村地方的居民較難取得物資，有人可能會因此冒險外出。朝鮮應不會太快宣佈戰勝疫情，萬一之後有人再確診就會成為國際笑話。」

有專家亦指出朝鮮疫苗數量不足，快速測試劑亦可能欠奉，因為當局從未承認過有人確診新冠，只說是「發燒」，故此根本不能確定市民是否中招。而且當地醫療系統幾乎是全世界最落後，死亡率竟只是0.002%，實在相當有可疑。

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朝鮮疫情一夜爆發，當局推出動畫教人民防疫，雖然畫風簡陋不過資訊竟然相當貼地及實用。此外金正恩巡視平壤一間藥房時，被影到戴住兩個口罩，袁國勇推崇的抗疫招數竟是金仔特權！

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