數據揭2019至2022年十大韓國愛情古裝劇　《衣袖紅鑲邊》僅排第二

2022年熱播的韓國古裝劇《紅丹心》中，李準與姜漢娜上演的宮廷禁忌虐戀掀起熱議，你是不是也為了他們的愛情故事心動不已呢？



除了充滿現代感的時裝劇，多了典雅氛圍的古裝劇也深受劇迷喜愛，如《擁抱太陽的月亮》、《成均館緋聞》、《雲畫的月光》等韓劇皆創下高收視，同時收穫了好口碑，究竟除了這些經典之作，近年來有哪些話題爆棚的古裝韓劇呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查了2019年到2022年三年內最受網友討論的古裝愛情韓劇，一起來看看你心目中的神作有沒有上榜吧！

【圖輯】點圖放大瀏覽看2019年到2022年十大人氣古裝愛情韓劇👇👇👇

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NO.10《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》

《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》的劇情圍繞成以謙（金明洙飾）、洪多仁（權娜拉飾）、朴春三（李伊庚飾）三人展開，講述意外成為「暗行御史」的三人團，到處查案、揪出貪官污吏整頓政風的故事。

該劇不僅是融合了懸疑、搞笑、動作等元素的查案喜劇，男女主的感情線也是一大看點，被網友譽為「不燒腦又輕鬆搞笑，還有CP可以喜歡」的好劇。

NO.9《新入史官丘海昤》

此劇以在動盪的19世紀初受到性別歧視的女士們為主人公，講述她們力圖改變「男女有別，貴賤之分」的社會風氣。

《新入史官丘海昤》除了是新進女史官們的宮廷生存記外，也是島遠大君李棽（車銀優飾）和丘海昤（申世景飾）的愛情故事。劇中不僅能看到女性對抗傳統社會既定觀念的熱血場面，還能看到臉蛋天才車銀優與申世景可愛甜蜜的互動，絕對讓你全程姨母笑，千萬別錯過呀！

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NO.8《月升之江》

此劇改編自小說《平岡公主》，故事的時空背景設定為高句麗王朝，講述命運多桀的平岡公主（金所泫飾）及順奴部族長後裔溫達（羅人友飾）跨越階級的淒美愛情。

有網友表示男女主的愛情線非常吸引人，屬於純純的戀愛，給人情竇初開的初戀感，並大讚主演們的好演技，尤其是羅人友真的將溫達樸實的感覺詮釋得十分到位。還有人透露該劇最後有讓人意想不到的神反轉，喜歡編劇帶來的這個驚喜。

NO.7《戀慕》

改編自同名漫畫，《戀慕》講述因王世子遭到殺害，雙胞胎妹妹（朴恩斌飾）頂替了哥哥的位置，為了隱藏自己的真實身分，她只能將對初戀的愛慕藏在心底，並與圍繞著在身邊的花美男，展開時而浪漫時而驚險的愛情故事。

男女主角色對換的劇情設定新穎特別，配上唯美的畫面，全劇散發浪漫又古典的氛圍，加上演員對角色的完美演繹，讓該劇擄獲不少觀眾的心，就有劇粉透露「我覺得男主做一些像女主的事反而很可愛，有反差萌」。

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NO.6《花婆堂：朝鮮婚姻介紹所》

本劇改編自韓國作家金以朗的小說，描寫地位在萬人之上的王，為了守住自己的初戀，找上朝鮮最強媒人團「花婆堂」，把出身卑賤的女子改變成尊貴形象，上演一場大騙局的故事，是一部愛情輕喜劇。

《花婆堂：朝鮮婚姻介紹所》由金旻載、孔升妍、徐志焄、邊佑錫、朴志訓等人主演，高顏值陣容引發不少關注，就有網友表示將婚姻介紹所搬到古代的詼諧設定已經讓人非常期待了，還有養眼的「古裝四大美男」，追劇時完全是視覺饗宴啊！

NO.5《朝鮮浪漫喜劇──綠豆傳》

改編自同名漫畫，《朝鮮浪漫喜劇──綠豆傳》講述穿上女裝潛入神秘寡婦村的全綠豆（張東潤飾），與不想成為妓生的女孩董東珠（金所泫飾）間，愉快浪漫的愛情故事，可說是朝鮮王朝版愛情喜劇。

張東潤的女裝扮相也一度引起討論，不少觀眾直呼「男主角穿女裝比女生還漂亮」，換上男裝後又帥度破表，讓人淪陷在他的魅力裡。

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NO.4《紅天機》

改編自同名小說，《紅天機》講述絕世美女畫工紅天機（金裕貞飾）和失明但是可以讀懂天象、星座的觀象監河藍（安孝燮飾），及風流倜儻的亮明大君（孔明飾）間又甜又虐的愛情故事。

除了充滿奇幻色彩的劇情引發關注外，俊男美女的卡司組合更是吸引不少觀眾，不少網友表示被安孝燮帥氣的書生造型爆擊心臟。

NO.3《成為王的男人》

《成為王的男人》改編自2012年的票房大片《光海，成為王的男人》，描寫戲子「夏仙」（呂珍九飾）因長相神似行為脫序的朝鮮君王，入宮成為其替身，卻漸漸假戲真做，致力保護王國及子民。

夏仙也在假扮王的過程中與王后（李世榮飾）相戀，不少網友分享雖然男、女主的感情線在劇中像是點綴卻非常吸引人。

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NO.2《衣袖紅鑲邊》

改編自同名小說，講述以過好個人生活為主要重心的宮女成德任（李世榮飾）在遇到朝鮮第22代國王正祖李祘（李俊昊飾）後，突然有了自己想要守護一生的人，李祘也因爲遇到成德任展現出始料未及的情聖面貌，兩人共譜一段淒美悲切的宮廷羅曼史。

有網友認為《衣袖紅鑲邊》是「沒有爆紅但很好看」的寶藏韓劇，大讚該劇「真的該得獎，演員演技好、美術好、燈光好、顏值好、配角好，每個環節都很喜歡」，還有人透露自己幾乎不看古裝劇，卻被劇情深深吸引。

NO.1《哲仁王后》

本劇改編自陸劇《太子妃升職記》，講述生活在現代的大韓民國男人，青瓦台廚師張奉煥靈魂意外穿越到朝鮮王朝，成為哲宗王妃金昭容（申惠善飾），並與哲宗（金正賢飾）展開爆笑互動的愛情故事。

《哲仁王后》播出後備受好評，被網友大讚「整部戲真的從頭笑到尾」、「已經二刷完畢準備三刷」、「申惠善把一個男兒心女兒身的狀態演繹得太好了」，推薦給想輕鬆看劇且喜歡搞笑愛情劇的人。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月15日至2022年06月14日，共3年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『古裝愛情韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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