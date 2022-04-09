數據分析10大必睇霸道總裁韓劇　《社內相親》竟然輸畀呢套劇？

撰文：DailyView網路溫度計
出版：更新：

【社內相親】隨著韓劇的種類越來越多，大家有了更多追劇的選擇，但有一種題材每出必中，那就是「霸道總裁」，雖然近年已經比較少推出，不過每次只要有相關話題，都會是收視保證！像是之前的金秘書、館長，都是當時很熱門的夯劇。最近，漫畫改編的《社內相親》也收到許多網友的喜愛，讓霸總劇再次掀起一股熱潮。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2017年到2022年五年內播出的韓劇中，最受網友討論的10部霸道總裁韓劇，一起來看看你心目中的霸總有沒有上榜吧！

【圖輯】看看最受網友討論的10部霸道總裁韓劇（點圖放大瀏覽👇👇👇

+11
+10

10.《神級秘書》

由崔丹尼爾、白珍熙、姜惠貞和李源根主演的《神級秘書》，是一部典型的總裁秘書系列的霸總劇，一個無所不能的秘書與認為自己不需要秘書的常務nim，講述他們相遇後的故事。

傲嬌的常務常常都會搞出不少笑料，機車的他訂下了許多規定，但風水輪流轉，女主角允利後來跟成為了他的房東，讓他們更加近水樓台，更多了不少爆笑橋段，為當時的觀眾舒緩了許多生活壓力。

9.《先熱情地打掃吧》

《先熱情地打掃吧》由金裕貞、尹鈞相主演，尹鈞相飾演嚴重潔癖的清潔公司CEO，金裕貞在劇中幫他克服潔癖更成為唯一能夠住進他家的人。

當時劇中他們曾親了整整三分多鐘，被韓媒封為韓劇史上「最長吻戲」的紀錄！身高191公分的尹鈞相配上身高161公分的金裕貞，有著一股最萌身高差，尹鈞相霸氣的一手抱起金裕貞，把她放在廚房吧台盡情接吻的畫面，讓許多觀眾都非常難忘，簡直是甜到蛀牙的程度啊！

8.《焦急的羅曼史》

《焦急的羅曼史》由宋枝恩、成勛主演，從第一集就上演車震的戲碼，讓重口味的觀眾們一飽眼福，也畫上了「霸氣總裁愛上我」的開始。

DAEBOK集團本部長與集團中的營養師李宥美因一夜情相遇，本部長更因此愛上宥美，還說出「我只吃這個女人做的飯，她是我的專屬營養師。」這句話，仿佛就在說「她是我的」，非常霸氣，怎麼讓人不愛呢～

少年法庭｜Netflix韓劇探討少年犯罪問題　人性本惡？家長是推手Netflix韓劇《殭屍校園》蟬聯多國冠軍榜　有望超越魷魚遊戲佳績

7.《瘋狂愛上你》

近期在Disney+播出的《瘋狂愛上你》由金材昱、鄭秀晶、河俊、柳仁英演出，關於一個補教天王「GO Study」的公司代表與秘書的故事，盧代表個性非常難相處，還因此換過許多任秘書，只剩下女主角努力待了一年以上，後來為了報復，就在盧代表假裝失憶期間，她順勢假裝成盧代表的未婚妻，不斷出招大整他。

在這部血腥浪漫的愛情喜劇中，不少網友都表示在劇中能夠看到和以往角色的不同詮釋方式，看著他們搞笑，就像能療癒了我們下班後一整天疲憊的心情。

6.《初次見面我愛你》

《初次見面我愛你》由金英光、秦基周、金栽經、具子成主演，一度在網路上被稱為《金秘書為何那樣》與《Beauty Inside》的綜合版，老梗的設定與總裁秘書的橋段都讓觀眾百看不膩。甚至還有人說，真的好難得會這麼愛上一個慣老闆，太可愛了吧！

貼心的秘書為上司打點好一切大小事，同時也讓金英光產生了依賴與信任，常常以無辜臉出現的金英光在本劇受到不少網友的關注，有別於以往的總裁高冷人設，可愛模樣圈粉不少少女們呢～

5.《Beauty Inside》

《Beauty Inside》由徐玄振、李民基、李多熙、安宰賢主演，是一個關於女主角每個月有七天會變換面貌，遇上有臉盲症的男主角後的一段浪漫愛情故事。

《Beauty Inside》又被翻譯成《內在美》，男主角（航空公司的代表）的臉盲症，他比一般人更能體驗一個人的內在美，而他們也更像一面鏡子的互補，療癒了彼此缺少的一部分，讓觀眾們看了都忍不住希望自己也可以在公司遇到這種代表nim呢～

KBS韓劇被揭虐畜　故意絆倒令馬匹重摔　一周後死亡《不可殺：永生之靈》好評不斷　新生代、寶藏演員主演韓劇TOP10

4.《大力女都奉順》

經典的《大力女都奉順》，當時可說是甜到讓各地觀眾都集體得了糖尿病呢！敏敏～奉奉～看著他們每一句的對話都感覺讓人在吃蜂蜜，許多網友當時都立馬變成他們的CP粉，還稱他們為狗狗CP。

「櫻花掉落的速度每秒5公分，我的心奔向你的速度會是多少呢？」、「你…我都能看得懂。奉順吶，喜歡我好不好？」安代表每一句情話，就像全糖飲料般一句一句講到觀眾的心坎裡，讓該劇即使已經播完很久，還是不時會有網友去二刷三刷的重溫。

3.《金秘書為何那樣》

說到霸總劇，大家都一定會拿《金秘書為何那樣》這部劇出來比較，就是因為經典才能一直被記住，由朴敘俊與朴敏英主演，副會長nim和完美秘書在劇中不但好笑還很浪漫，因此在本劇還成為了兩位主角的代表作。

戲裡戲外的互動都讓粉絲們看得非常著迷，當時的台詞「金秘書，你剛剛叫我不要再讓你心動了？ 我想讓金秘書心動。」、「你是我的世界，也是我所有的瞬間。」也讓網友們看得非常心動，大家還因此非常入戲，不斷敲碗他們在戲外能夠在一起呢～

2.《社內相親》

近期大熱的高甜度韓劇非《社內相親》莫屬，由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，無論是主線還是副CP都讓大家看得非常過癮。

副CP進展好比高鐵般，吻戲與床戲全都讓觀眾看了忍不住姨母笑，主CP也輸人不輸陣，說出土味情話完全不違和，像是「妳知道我對妳的愛，和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度」、「那我再告白一次，申夏莉，我喜歡妳，我不會放棄，即使妳拒絕我，我還是會繼續告白，直到妳喜歡上我為止」，天啊！是不是都讓各位愛上泰武了呢？

【相關圖輯】《社內相親》大結局「第11集床戲反成劇迷焦點」點知漫畫尺度更大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+7

1.《她的私生活》

《她的私生活》由微笑女神朴敏英與禁慾系男神金材昱主演，改編自漫畫《姐姐粉絲.com》，劇中題材非常貼近粉絲們，因為朴敏英在劇中就是飾演一個瘋狂的追星族，有許多小迷妹日常，相信不少粉絲看了都非常有共鳴。

無論是劇中還是現實中在IG上她與金材昱的互動，都讓粉絲們看得非常心動，網友們還表示他們的每一個吻戲都非常性感，他們兩個演戲的眼神真的讓人看了就心癢癢～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月04日至2022年04月03日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『霸道總裁韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

《社內相親》大結局「第11集床戲反成劇迷焦點」點知漫畫尺度更大《二十五，二十一》、《社內相親》被批爛尾　神劇突然變爛劇？社內相親︱4主角親選最愛名場面　金旻奎自爆眼鏡之吻是擅自加戲社內相親結局︱安孝燮金世正有情人終成眷屬　劇迷批收尾急成敗筆社內相親︱金世正萬元以下手袋開箱　千五蚊打造小資女上班Look黃東赫導演拍《魷魚遊戲》時浮現靈感　將推出殘忍殺老人題材劇

延伸閱讀：

稱霸全球！網友點名「台灣最冷門世界第一」 巧固球是什麼？

薪水領輸工讀生！傳產倒茶工讀生年薪破80萬

阿嬤用「9人頭」做掃把！千名網友見狀崩潰嚇壞：晚上看到會閃尿

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

韓劇
她的私生活
朴敏英
金材昱
安孝燮
金世正
金秘書為何那樣
朴敘俊
徐玄振
金英光
焦急的羅曼史
Krystal
宋枝恩
成勛
先熱情地打掃吧
金裕貞
尹鈞相
DailyView網路溫度計
你可能感興趣