外國影視網站IMDb推薦韓劇TOP10　社內相親、三十九通通輸給這1部

今年除了《社內相親》、《二十五，二十一》你還知道哪些好劇呢？近期Netflix上的新劇，除了讓人舒壓的戀愛甜寵劇，還有許多討論時下社會議題的職場、犯罪推理等作品，都在IMDb上獲得好評！



以下依照IMDb評價為你精選近期10部高分好片，還沒看過的朋友們趕快手刀加入片單！

【圖輯】點圖放大看「外國影視網站IMDb推薦韓劇TOP10」👇👇👇

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Top10：《殭屍校園》（All of Us Are Dead）

IMDb：7.6



韓國的喪屍片可以說是越拍越有模樣！《殭屍校園》是Netflix 2022推出的喪屍韓劇，故事講述一種殭屍病毒從一所高中開始爆發，受困的學生們必須奮力逃出生天，否則就會成為狂暴的感染者。劇中除了許多滿血的19禁畫面，還有不少關於「人性」的深刻描繪，讓你一邊爽看主角打怪，一邊省思人類在生存的劣根性之下，所做出的種種違背道德的選擇。而最近也傳出第二季即將開拍的消息，喜愛喪屍片的粉絲們可以期待一下啦！

Top9：《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》（Forecasting Love and Weather）

IMDb：7.7



比氣象還捉模不定的東西，大概是戀愛中的人們了吧！《氣象廳的人們》正是以韓國氣象廳（類似台灣的氣象局）為背景，故事講述那些比熱帶夜更火熱，比局部暴雨更讓人捉摸不定的工作和戀愛的浪漫愛情故事。由宋江和朴敏英主演，完全是一部光是看著也養眼的作品啊！劇中除了構築戀愛美好的一面，更強調的是關係裡更多「陰晴不定」的時刻，隨著劇情發展，角色間的衝突也越發加劇，主角兩人該如何磨合、跨越種種障礙呢？

Top8：《三十九》（Thirty-Nine）

IMDb：7.7



《三十九》由孫藝珍、田美都等人主演，講述三個即將邁入40歲的女人之間，對於人生、愛情與事業上的探索故事。不過，因為劇情包含了得絕症、不倫戀等等的狗血情節，播出後評價不一，當然，也有許多人認為主角群的演技還是相當精湛是整部戲的一大看點！劇中也刻畫了一些比較小眾的議題，包括養女、心理疾病等角色的心路歷程，也是相當值得看下去的亮點！

Top7：《我們的新紮學堂》（Rookie Cops）

IMDb：7.7



《我們的新紮學堂》為Disney+在2022年推出的原創影集，描述一段關乎友情、愛情及未來的校園喜劇。主角是一群雖然還未找到人生方向卻有著滿腔熱血的八位警校菜鳥，在警察大學裡共同經歷了歡笑、艱難與心動的時刻，不論是愛情、友情等情感面向，或是警匪追逐的緊張場面，都塑造的相當細膩，讓本劇成為成功的喜劇作品。

Top6：《少年法庭》（Juvenile Justice）

IMDb：8.1



故事講述一位極度厭惡少年犯的法官，因為無法認同法律對少年犯罪的寬恕，而親自調查種種犯罪案件的故事。《少年法庭》剛開播就有極高討論度，劇中許多案件都改編自真實事件，反映出韓國社會上存在的真實問題。整部劇的劇情緊湊，也有不少讓人膽戰心驚、嚇人的橋段，劇情氛圍的營造相當用心。而最後一集還出現了疑似預告第二季的彩蛋，也就是在劇中曾出現過的少年殺人犯，身上卻充滿著詭異刺青，令人毛骨悚然！

Top5：《Ghost Doctor》

IMDb：8.1



故事講述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外讓彼此的靈魂與身體結合在一起，飾演高冷型天才醫生的Rain，碰上「理論是教授級別」而出名，但實踐卻一塌糊塗的菜鳥醫生金汎，兩人將會產生怎樣的火花呢？本劇結合幽默爆笑的台詞，又能滿足醫療劇中醫治病患的緊張感，可說是一部奇幻又搞笑的醫療喜劇，也難怪一上線就獲得IMDb的高評價！

Top4：《解讀惡之心的人們》（Through the Darkness）

IMDb：8.1



你聽過「犯罪側寫師」嗎？他們透過不斷地傾聽犯人的想法，當成他們的垃圾筒，來幫助警方釐清案情。被網友封為媲美《解碼追兇》等級的《解讀惡之心的人們》，改編自韓國第一位犯罪側寫師權日勇的故事，講述一個沒有側寫師、精神病概念的年代，因為極惡的犯人連環出現，使得大韓民國陷入恐懼之中，為了追捕那些惡魔，主角被任命為「犯罪行動分析官」，開始尋找案件背後的關聯性。

Top3：《社內相親》（A Business Proposal）

IMDb：9.0



《社內相親》改編自Kakao Webtoon人氣同名網路漫畫，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。雖然是偏老梗的霸道總裁愛上我系列，但因為劇情實在太過爆笑，一上線便獲得劇迷喜愛，也有許多人表示「超乎預期」的好看，再加上高顏值的主角群，也就是被暱稱為「始祖鳥CP」的安孝燮和金世正的加持，整部劇節奏流暢、不須花太多腦筋，追起來相當的舒心、無壓力，讓人不知不覺就一直想看下去呢！

Top2：《二十五，二十一》（Twenty-Five Twenty-One）

IMDb：9.1



《二十五，二十一》可以說是近日熱度最高的一部韓劇了！背景在1998年亞洲金融風的時代，描述一群追逐夢想卻被時代無情剝奪的孩子的故事。編劇對於男女主角、甚至女性友情間細膩的情感描繪，都相當令人動容！南柱赫與金泰梨的組合也推進了角色間的火花，除了爆笑的台詞，還有許多觸動人心的台詞金句，是能給觀眾帶來歡笑、治癒的一部青春追夢喜劇！

Top1：《語意錯誤》（Semantic Error）

IMDb：9.2



在IMDb上打敗高熱度韓劇《二十五，二十一》就是這部BL劇《語意錯誤》啦！故事講述如機器人的理工男秋尚宇，遇上放蕩不羈的藝術男張宰英，陰錯陽差之下兩人開始一起製作手遊，進而發展出愛情的浪漫故事。近期不管是Bromance或是Boy’s Love都是流量密碼的關鍵，總能匯集大批死忠劇迷，劇中兩位男主除了高顏值，最令人心動的就是兩人177公分和193公分的身高差，CP感讓人臉紅心跳，只要一入坑就保證出不來！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022韓劇推薦》IMDb近期高分必看好劇TOP10！《社內相親》、《二十五，二十一》通通都輸給它】