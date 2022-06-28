慶典辦日前發電郵給出席回歸活動時沒有使用密件副本（BCC），令數百名嘉賓電郵地址洩漏，引起熱議。爲了避免這些職場災難，打工仔發電郵時又有甚麽需要注意呢？



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七一回歸將至，慶典辦日前就發電郵提醒參加活動人士要在入住閉環酒店前做檢測。誰知發郵件時卻忘記設定為密件副本（BCC），誤將400個包括立法會議員、商會、政府部門等人士的電郵地址洩漏。連政府部門都會出錯，何況一般打工仔呢？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，講到這次時間她表示負責人做事不夠認真，應該「撼頭埋牆」。同時亦教打工仔發電郵時必須要注意的6個伏位。

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