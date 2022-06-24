【CityU/JS1007/JUPAS/市場營銷】Marketing相信是不少同學大學選科的心水之一，2022年起城大就與法國排名首位的商學院ESSEC合辦雙學位課程，交4年本地學費包留學兩年，更有獎學金資助，不知應出國還是本地升學？來了解課程細節吧！



👉2022薪酬調查出爐 疫市人工不跌反升20% 最有錢途行業一文睇清

香港城市大學市場營銷學系，2022/23學年起與法國ESSEC Business School（ESSEC）合辦雙學位課程，在兩地各讀兩年大學，就可分別獲得城大市場營銷及ESSEC的Global BBA學位。

市場營銷學系 / 香港城市大學

👉投考政府工丨90後EO專訪談面試心得 兩大題型點準備/幾耐有Offer

經JUPAS報名課程（JS1007），只需繳交本地資助大學的學費就可以到法國留學兩年，在當地讀書更包半年實習。2021年有近5,000人將此科放在JUPAS首20名志願，最終只取錄80人，相信計劃一出競爭情況會更加激烈。

👇點撃圖片看課程資料👇

有機會前往世界頂尖的商學院讀書外，同學在當地亦需要實習一個學期。城大市場營銷學系收生主任譚桂常（Alex）表示，實習是畢業要求之一：「除咗累積人脈同體驗法國文化，半年實習經驗對之後喺法語區搵工都好有幫助，例如加拿大同瑞士等等。」

ESSEC是世界頂尖商學院之一 / ESSEC Business School

👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

ESSEC採用全英語教學，不過同學始終都要在法國生活兩年，為免去到「口啞啞」，首兩年在城大讀書時都要修讀基本法語。要前往法國，學校對同學的英文能力及GPA都有一定要求，去不了留學的話也不用太傷心，因為城大亦提供大量職場實戰機會。

香港城市大學市場營銷學系收生主任 譚桂常 / 何蔓琪 攝

Alex坦承海外實習近兩年因疫情而減少，不過隨著各國通關，他期望在未來一兩年可慢慢回復正常；本地Intern方面都有不同工種，「呢科最特別係冇FYP，不過要幫企業做顧問，未畢業已經有經驗。」有興趣報讀的話就要把握機會，於7月20日放榜後在JUPAS改選了。

同場加映：城大收生主任揭大學面試秘技 小組討論3個扣分位如何禮貌地插嘴?

疫情下不少面試或以視像形式舉行，雖然形式不一，但始終見不到真人，要注意的地方比起一般面試可能更多。《開罐》請來香港城市大學市場營銷學系收生主任譚桂常（Alex），跟大家分享面試不得不留意的小技巧。

👉城大收生主任揭大學面試秘技 小組討論3個扣分位如何禮貌地插嘴?