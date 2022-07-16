女子相撲曾被視為色情行業　今洗脫污名重新推廣　選手實力嚇親你

提到被視為日本國技的「相撲」，就會想到兩名魁武的男性力士在土堆上進行的一對一角力競賽；但其實，相撲在一開始是男女都可以從事的運動，然而隨著歷史演變女性竟然被視為「不潔」的存在無法登上「土俵」，究竟是怎麼一回事呢？那麼女生想要相撲的話該怎麼辦呢？



日本國技「相撲」的由來

相撲是在土堆上一對一的競賽，且一次決勝負，而類似相撲雛形的運動在世界許多地方都有紀錄，如中亞、印度及中國，有一說是相撲是由中國唐宋時期傳入，類似當時的摔跤宮廷運動「角抵（角觝）」，所穿著的犢鼻禈跟現在相撲力士穿著的丁字褲幾乎一致，且比賽規則與形式也非常相似。

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日本相撲成為競技的歷史超過1500年，最早出現於宗教活動，作為豐收季節的慶祝活動、儀式之一，古墳時期的陶器「埴輪」已經有描繪相撲樣子的圖案，日本神話中的建御雷神及出雲的建御名方神的「力競」神話被視為相撲的起源；日本史書《古事記》（712年）及《日本書紀》（720年）中，有著垂仁天皇觀賞大臣宿禰（すくね）和蹶速（けはや）比力氣爭奪日本第一的紀錄。

現代的相撲比賽制度約在16世紀中期確立，是皇宮與民間都相當受歡迎的運動，相撲的對戰技巧對於戰爭時也相當有用，在織田信長推動下相撲運動達到全盛，為募集寺廟興建及修復的經費，大量的舉辦相撲，在此一時期確立相撲的比賽場地「土俵」及「櫓」，俗稱的決勝48手也出現了雛形，相撲也開始往競技比賽形式發展，並被稱為「大相撲」，此時日本也開始出現了職業相撲力士。

相撲比賽用場地「土俵」

雖相撲在19世紀的日本現代化潮流中一度式微，直到明治四十二年（1909年）正式被定為國技，隨著戰後經濟復甦，本來就深受日本社會喜愛的相撲也隨之再興。

女生可以相撲嗎

其實女生也可以相撲喔！《日本書紀》就有女官進行女相撲的相關紀載，且在17世紀江戶時代的女子是跟男子一樣都會裸上身進行相撲，當時的社會風氣下，不論男子或女子相撲都十分普遍，只是女子相撲逐漸被視為江湖營生、色情行業，明治維新之後還被視為有害風化，將女子相撲污名化，女子相撲也漸漸地沒落了。

因日本神道教及歷史賦予了相撲神聖性，讓日本長期有著禁止女性上土俵的文化，甚至對於女性進行相撲運動都會感到抗拒；而日本為了發展女子相撲及做出與相撲的差別，自1996年起，日本相撲聯盟將女子相撲改稱「新相撲」，並成立「日本新相撲聯盟（即日本女子相撲聯盟前身），發展業餘女子相撲運動。

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近年日本為推動相撲進入奧運，而大力推廣女性參與、普及，已經陸陸續續有女性相撲社團成立。與男性相撲不同的是，女性比賽場地並不是傳統的土俵，而是將氨基甲酸酯等有機材料裝入草袋內，並把草袋安裝在體操墊製成相撲專用墊以代替土俵，比賽衣也不是僅有擒拿褲，而是由連身衣及擒拿褲組合在一起的比賽用衣，比賽規則大致也與男性相撲相同，也有跟大相撲一樣分橫綱、大關等等級，但沒有大相撲的競技時間限制；不過，女子相撲在現今的日本社會僅能算業餘，並沒有專業女子相撲。

國際化的相撲

日本為了推廣相撲而在國際多個地點設立相撲學校，也時常到外國挖角人才，國際間的女子相撲風氣也十分盛行，近年的國際與國內賽事也漸漸開始使用在日本被視為只有男性才能站上的土俵。

現今的日本職業相撲選手有許多歐美臉孔，許多國家也開始設立相撲相關的訓練設施，並自1999年起就開始舉辦相撲國際賽事，還被納入世界運動會的比賽項目之一，可見相撲在國際也有一定的受歡迎度呢！

一起來觀看日本國技吧

雖然現在日本大相撲仍然僅有男性可以進行專業競賽，但女子相撲據說也相當地有實力，不輸專業大相撲等級，是不是該來觀賞這個日本自古到今都相當受歡迎的運動呢？說不定會激發對於相撲的興趣喔！

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