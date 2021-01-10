【東京】朝聖兩國國技館　感受相撲比賽氣氛！周邊4大景點推薦

由力士互相角力的相撲，在日本是國家競技比賽之一，作為農作物收穫祭儀式、武士的戰鬥訓練、庶民娛樂的一環而深受日本當地人愛戴超過1500年，也是與日本當地風土民情息息的傳統文化，甚至作為運動在世界各地舉辦國際大賽廣傳。這一次LIVE JAPAN要介紹舉辦相撲大賽的場館「兩國國技館」以及其周邊地區的推薦觀光情報，有興趣到兩國國技館走跳觀光的人值得一看！ ※因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，商家營業時間與公休日可能會有所變更

東京・江戶的兩國國技館

位於東京的「兩國國技館」是一處能夠提供擁有1400年歷史的日本國技・相撲比賽的地方，同時還能收容超過一萬名觀眾欣賞比賽。館內除了一般的座椅席次外，以四人為一區分隔開、且可拍照與飲食的日本傳統觀客席「桝席」更是受歡迎。

在國際館內還有被稱作「茶屋」（茶屋さん）的相撲案內所、能參觀優勝獎牌的區域等等，在相撲比賽舉辦日常能看見許多觀賽民眾。

在兩國國技館內所舉辦的相撲比賽稱作「大相撲」，沒有舉辦大相撲的時候則會作為格鬥技比賽、音樂會等等其它用途的場館使用。

兩國國技館（両国国技館） 地址︰1-3-28, Yokoami, Sumida-ku, Tokyo, 130-0015 最近車站︰兩國站 （都營大江戶線 / 總武線）徒步2分

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前往「兩國國技館」交通方式

兩國國技館距離JR總武線「兩國」站西口步行2分鐘，都營地下鐵大江戶線「都營兩國」站A3出口步行5分鐘，距離觀光客喜愛前往的淺草、合羽橋道具街、晴空塔等景點都不算太遠，如果是從淺草出發的話，可以直接都營淺草線的淺草車站轉乘JR總武線前來。若是有時間及體力的話也可以選擇從淺草一邊散步前往，路程大概40分鐘。

若是從晴空塔出發則可以搭墨田區內的循環巴士，從晴空塔的「押上」車站B3出口附近的公車站搭乘南部線的公車會最方便。

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