「怎麼可能找一個比自己大的女人當老婆呢？」這事兒擱在日本，會是一個怎樣的反應呢？

（本文內容節錄自《日本人的心態》。）



二○一九年，日本社會有一個很令人矚目的話題，就是著名的棒球選手鈴木一郎拒絕接受政府準備授予他的「國民榮譽獎」。一郎通過代理人向日本政府作出了這樣的解釋：「等我人生結束時，請再授予我。」一郎數次拒絕接受「國民榮譽獎」，理由其實很簡單，就是認為自己還年輕，今後還有許多的路要走，也不能肯定自己以後的路能不能走正，會不會犯錯誤讓政府和國民失望。所以他覺得人生還沒有蓋棺定論時，不應該接受如此崇高的榮譽。看完以上的文字，您對於一位男人「士」的情懷一定會產生敬意。

成功男人的背後，一定會有一位默默奉獻的女性！鈴木的妻子是怎樣的一位女性？一郎的夫人名叫「弓子」，出生於一九六五年，已經五十三歲，比鈴木大了整整八歲，屬於典型的「大姐大夫人」。鈴木為甚麼會娶一位比自己大許多的「大姐大夫人」呢？其實，弓子不是一般的女性。她不僅漂亮，而且很聰慧。

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弓子畢業於日本著名的私立大學—慶應大學文學部。畢業後就進入TBS 電視台當了節目主持人，是當時TBS 電視台的當家花旦。在一次與一郎的電視對談節目中，倆人一見鍾情。一郎後來說，弓子那柔情般的微笑，那處處照顧人的細心，那充滿母性的包容力，讓自己一下子感覺到，找到了一處寧靜的港灣。

倆人結婚的消息，當時在日本社會引起了極大的轟動，也令許多女性落淚，因為一郎是許許多多少女心目中的英雄和大眾情人。但是，許多結過婚的成年人都認為，一郎娶一位姐姐當夫人，是一種明智的選擇。因為，姐姐一樣的妻子可以細心照顧丈夫的生活，處理家庭的瑣事，讓丈夫可以專心於自己的事業，而不至於為家庭分心。

事實上確實如此，結婚後，弓子跟隨一郎搬到美國，退到幕後細心照顧一郎的生活。據說為了不讓一郎分心，她堅持不要孩子。一郎能夠在日美兩國的棒球界成為世界頂級的選手，弓子功不可沒，所謂「軍功章裡有你的一半，也有我的一半」。

娶一位年齡比自己大的姐姐當太太，在日本並非只有鈴木一郎一個。日本厚生勞動省在二○一三年實施的人口普查結果顯示，日本家庭中有四分之一是姐弟戀家庭。為甚麼日本有這麼多的男人喜歡娶年齡比自己大的女性呢？這首先要從日本的婚姻傳統習俗說起。

日本自古以來就有這樣的諺語：「年上の女房は金のわらじを履いてでも探せ」「姉女房は身代の薬」「姉女房は倉建てる」，翻譯成中文的話，就是「年齡比自己大的老婆，你穿了金草鞋也要去尋找」「姐姐老婆是家庭幸福的一帖良藥」「有了姐姐老婆，家裡就能建倉庫」，這就是日本社會「女大三，抱金磚」的說法。

為甚麼日本社會也有此類說法呢？日本社會學家，也是經濟學家的池田信夫先生對此作了這樣的解釋。他說，過去日本男子結婚較早，尤其是武士家庭或者有錢人家的男孩，十五六歲就結婚成家。為甚麼要讓男孩子這麼年輕就成家？一方面是為了生育更多的孩子來繼承家業；另一方面，也是為了早早地鍛煉人生，早一點成為頂天立地的男子漢。但是，日本的社會規矩是，一旦成家，就要分家，獨自承擔起生活的重擔，尤其是大兒子成家後，還有責任和義務繼承家業。因此，如何輔助十幾歲的男孩成家立業？這就很需要一位年紀比他大，很會持家的姐姐一樣的妻子，來照顧他的生活，同時來幫他一起操持家庭，協助他繼承家業。於是，娶姐姐一樣的女性給兒子當老婆，在江戶時代是有錢有地位人家的習俗。這與中國有錢人家娶「童養媳」剛好相反。

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正因為有這麼一個傳統習俗，進入現代社會，日本許多事業型的年輕男子也喜歡找年齡比自己大的姐姐結婚。之所以當今社會「姐姐」吃香，還有一個說法是，現在四十歲左右的女性比起二十多歲的女性來說，她們在成長過程中接受了更為嚴格的賢妻良母式的教育。

首先，大齡女性的父母並不是雙職工，她們的孩提時代，母親絕大多數是家庭主婦，而父親是「不進廚房」的一代男人。在這樣的家庭中成長起來的女性，從小就有一種努力伺候男人，做好家務的意識。另外，大齡女性參加工作的時間長，經濟上都比較自立，而且存款也不少，經濟上不需要太多依賴丈夫。尤其是離過婚的女性，更懂得如何照顧自己的丈夫，如何養育孩子，如何處理婆媳關係。所以，對於許多專心於事業，或者有戀母情結的男人來說，「姐姐妻子」簡直就是一帖救心良藥。

日本生活雜誌社對姐弟戀家庭進行了一次調查，問姐姐妻子們一個問題：「你們覺得與年齡比自己小的男人結婚，有甚麼好處？」她們回答的第一點好處是：「因為我們的年齡比丈夫大，人生經驗自然也比丈夫豐富得多，可以從自己成功與失敗的經驗之中，給丈夫的工作與生活提供許多好的建議。」

第二點，在戀愛時，對於年齡比自己小的男朋友，沒有一種不安或者畏懼感。

第三點，家裡不管遇到甚麼事情，自己本能地會想到：「我的年紀比丈夫大，應該我來對付。」

第四點，丈夫年紀比自己小，常常會表現出孩子般的柔弱與可愛，更能喚起自己母性的一面，去好好照顧他。

第五點，更注意打扮和保養自己，保持自己的年輕容顏與身姿。

那麼弟弟丈夫們，是如何看待年齡比自己大的「姐姐妻子」呢？ 他們中有八成的人認為，與「姐姐妻子」在一起時，並沒有年齡差的感覺。娶年齡大的女性做妻子，他們認為有四大好處：

第一，沒有必要在女人面前擺架子，處處扮演男子漢的角色。

第二，妻子總是很會照顧人，我還沒有想到的事情，妻子總會先想到。

第三，家裡的事情都會收拾得很有條理，不太需要自己操心。

第四，遇到困難時，大多數時候，妻子會給自己出主意想辦法，甚至替自己去應對，常常感覺自己有一個可以依賴的女人。



當然，維繫好一個姐弟戀家庭，也是需要秘密武器的。姐姐妻子們是這麼說的：

第一，不能因為丈夫的年齡比自己小，就可以像訓斥孩子一樣訓他。

第二，盡可能地不要問他工資收入的事。

第三，不要說對方不喜歡聽的話。



而弟弟丈夫們必須注意的地方，也有三處：

第一，不能在妻子面前稱讚年輕女性。

第二，妻子年齡比自己大，體力不支時，不要勉強她做自己不願意做的事。

第三，要經常說妻子的優點，多給她一點信心。



日本厚生勞動省的調查報告說，總體來看，娶年齡比自己大的姐姐做太太的家庭，其幸福圓滿指數要比娶小妹妹做太太的高，而且婚姻長久。看完以上文字，小男生們是不是有勇氣去嘗試娶一位年齡比自己大的姐姐回家呢？祝福你們！

書名：日本人的心態

作者：徐靜波

亞洲通訊社社長，資深媒體人，喜馬拉雅常駐首頁主播。創辦日文報紙《中國經濟新聞》和中文網站「日本新聞網」。曾採訪過中日兩國多位領導人。是日本電視台、東京電視台和鳳凰衛視、深圳衛視等的時政評論員，中日問題專家。著有中文著作《靜觀日本》《日本人的活法》《日本人的做法》《日本的底力》等。



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