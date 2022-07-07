【公務員政府工】統計處請時薪訪問員$111/小時 DSE五科合格即可

【政府工/公務員/統計處】統計處不時會招聘時薪員工做外勤工作，近日則公開招聘時薪訪問員，入職要求不高，但時薪也有111元，有興趣做Part Time的朋友不妨留意！



時薪訪問員除了外勤，其實還會用電話聯絡受訪者填寫問卷。不過返工時間就較為彈性，因應需要工作時間為星期一至五早上9:15-下午5:15，或早上11:30至晚上7:30，而合約期也較短，只是10月初至11月中，約個半月時間。

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。👉👉👉即睇香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬