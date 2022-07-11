勞工處招聘日一文睇清　供47個職位、專請15至24歲年輕人月薪10K

政府最近釋出不少低門檻職位，日前勞工處亦公佈將舉行招聘日，提供47個職位。職位空缺無需相關學歷和工作經驗，成功獲聘人士將會接受6個月有薪在職培訓，而且還有留任津貼。有興趣的朋友可看看入職要求！



👉公務員加薪2.5%被批太刻薄 前僱員列6點反擊：政府工係OverPaid

勞工處「展翅青見計劃」將於7月14日舉辦公共服務招聘日，供15至24歲、學歷在中四至副學士或同等程度的年輕人即場面試。在職培訓職位有47個，分別有一般就業服務大使、行政助理以及見習文書助理3種職位。而且獲聘後留任滿3個月可獲發$3000，之後每留任滿一個月可獲發額$1000。

👇👇👇即睇公共服務招聘日詳情👇👇👇

+ 11

👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

有興趣及合資格的大家，記住要在 2022年7月13日 (星期三)或以前於辦公時間內致電熱線 2382 1310或到「展翅青見計劃」網頁登記參加活動。當日亦記住要帶身份證、履歷表、學歷證明與工作證明正、副本及證件近照3張啊！

同場加映：【公務員政府工】統計處請時薪訪問員$111/小時 DSE五科合格即可

【政府工/公務員/統計處】統計處不時會招聘時薪員工做外勤工作，近日則公開招聘時薪訪問員，入職要求不高，但時薪也有111元，有興趣做Part Time的朋友不妨留意！👉👉👉【公務員政府工】統計處請時薪訪問員$111/小時 DSE五科合格即可