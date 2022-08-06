2022全港8間最強Partyroom　任玩VR過山車　每人最平$38/小時起

【Party Room/聚會/朋友/夏天/暑假好去處】夏日熱辣辣想同朋友一路傾偈一路玩，但又唔想係戶外齊齊做生曬咸魚，除咗可以揀Staycation外，當然唔少得已發展多年的Party Room！今次《開罐Opener》小編為你精選8間2022最強Party Room，無論你係想同朋友大玩特玩、亦或是與一班有養毛孩嘅朋友仔搵一個地方落腳、甚至想搵靚景打卡，以下的Party Room都可以滿足你的願望！



（IG@honkee.party ＆ to.moroo ＆haruharulife.hk ＆ showabox）

想book Party Room玩的朋友仔，係訂房之前記緊先睇清楚政府頒布的最新防疫限制，由於Party Room是屬於表列處所範圍，每一間房的人數不得超過8人，而處所的人數容納上限則最多75％，營業時間為早上5時至凌晨1時59分。每一位到訪的客人需使用安心出行，並展示有效的疫苗通行証，除了進食外必需配戴口罩。另外，需要注意的一點是所有Party Room內有關波波池的設施，均必須關閉。

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【1】PlayGround

占地達3,000尺的PlayGround，最多可容納120人，場內設大量遊樂設施，更有巨大化遊戲，最適合一班人搞大型Party！其中最吸睛的莫過於VR體感過山車，無論是怕危險定想試新科技的朋友，都可以一嘗VR體感遊戲的滋味。另外，想靜態啲朋友都可以玩下Board game、夾下公仔，過過癮。

收費：

星期一至四：每位 $168 / 4小時；12位起

星期五六日、假期及前夕：每位 $188 / 4小時；20位起

（加鐘 $50 / 1小時@1位）

提供設施：巨大化3D扭扭樂、VR體感過山車、波波池、德洲撲克、美式桌球、Switch、PS4、Board games

地址：九龍青山道505通源工廠大廈5A（荔枝角港鐵站C出口）

電話：6824 2468 / 9543 8312（Whatsapp）

營業時間：24小時

【2】HonKee漢記 Party Room

就連AK都係到拍過節目，你唔係唔嚟打下卡啊？HonKee Party Room占地1300呎，除了基本的party room必備遊戲，例如：Switch、XBOX、唱K外，場內更有設備齊全的開放式廚房，可供一班親朋好友大展廚藝，享受一下煮飯仔的樂趣。

收費：

日間時段：08:00 - 18:00（任選5小時）

－星期一至五：$218 / 人

－星期六日及公眾假期：$258 / 人

晚間時段：19:00 - 23:00

－星期一至四：$248 / 人

－星期五六日、節日、公眾假期及前夕：$288 / 人

通宵時段：00:00 - 06:00

－星期一至五：$258 / 人

－星期六日及公眾假期：$298 / 人

晚間連通宵時段：19:00 - 06:00

－星期一至四：$288 / 人

－星期五六日、公眾假期及前夕：$348 / 人

提供設施：開放式廚房、Switch、XBOX、唱K、Board games、電動麻雀、街機、美式桌球

地址：九龍灣常悅道20號環球工商大廈814室 （時代冰室旁入；九龍灣A出口步行 5分鐘）

Whatsapp：6030 6710 / 6770 5618

營業時間：24小時

【3】The Core Base

The Core Base共有葵芳和葵興兩間分店，店內有不同的大小和主題房間可供選擇，大部分采光良好，環境優美，絕對是影相及拍攝的最佳地點。每一間房間內都設有長桌、木椅、白板、洗手盆、音響和投射器材等設備，更提供任飲的無酒精飲品，無論做工作坊還是普通聚會都很適合。

收費：

星期一至五 17:30前：每房 $600 / 2小時起

星期五17:30後、週末、假期及前夕：每房 $800 / 2小時起

提供設施：開放式廚房、無酒精飲品任飲、PS4、Switch、Board games、提供Laptop出借、可攜帶寵物（另設其他收費及條款）

地址：葵芳及葵興兩間分店

電話：5502 0664 / 3001 6554（Whatsapp）

營業時間：24小時

【4】Haruharu • 春日

主打人寵共融的Haruharu•春日店面行日系簡約風格，占地3500呎，有足夠的活動空間，店內更有可愛的柴犬店長Haru坐鎮。除了有室內部分，更有露台和狗狗游泳池，到處都是打卡位，讓主人可以和心愛的毛孩一邊玩一邊影靚相，甚至約埋一班朋友搞毛孩party！

收費：

星期一至五：每位 $38 / 小時

星期六日：每位 $42 / 小時

毛孩包場攝影活動：每隻 $88 / 無限時（另提供包場服務）

提供設施：唱K、Switch、Board games、廚房、波波池、韆鞦

地址：葵興葵昌路50號葵昌中心（葵興地鐵站A出口）

電話 / Whatsapp：6071 0485

營業時間：11:00 - 03:59

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【5】To.moroo Studio

全店都是摩洛哥特色的To.moroo Studio，占地1,250尺，店內裝飾了馬塞克七彩吊燈，摩洛哥茶具、抱枕、地氈、手工小布椅等，充滿異國風情。最重要的是Collar的《NEVER-NEVER LAND》MV，都係喺依到取景！想和朋友一齊感受異國味道的浪漫氣息，絕對值得一嚟！

收費（最低消費6人起）：

星期一至四：

08:00 - 17:00：$188/4小時

17:00 - 00:00：$198/4小時

00:00 - 08:00：$228/8小時

星期五至日及公眾假期：

08:00 - 17:00：$198/4小時

17:00 - 00:00：$218/4小時

00:00 - 08:00：$258/8小時

（加鐘每人$38 / 小時）

提供設施：廚房、飲品免費任飲、唱K、麻雀、Poker枱、Switch、Board games、PS4、可打邊爐、可攜帶寵物

地址：新界葵芳葵德街16號金德工業大廈

電話 / Whatsapp：6903 6935

營業時間：24小時

【6】NN Club

想一試過滿足你Party Room同BBQ兩個願望，NN Club可以幫到你！燒烤區設於戶外，唔洗怕燒到全身成陣味，店少亦設有BBQ套餐，唔洗自己一抽二掕買得咁辛苦。除此之外，場內亦有美式氣墊球機和街機等特色遊戲，畀你可以一邊等食一邊玩，唔會悶親每位朋友！

收費：包場每位$128起

提供設施：唱K、英式桌球、街機、美式氣墊球機、夾公仔機、電動麻雀、Switch、Board games

地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈5樓C室

電話 / Whatsapp：9422 2696

營業時間：11:00 - 03:00

【7】The Roomss

The Roomss設於銅鑼灣的鬧市區，場內有不同主題的房間可選擇，其中有充滿香港懷舊特色的霓虹燈打卡位！最低消費只需3位起，平日都係$50一小時。另外，場內基本的遊戲設施都齊備，更有自家研發的遊戲APP，可以玩估歌仔和大電視！

收費：

星期一至四：每位 $50 / 小時

星期五六日、假期及前夕：每位 $60 / 小時

最低消費：3位、2小時起

提供設施：Switch、Board games、PS4、麻雀

地址：銅鑼灣駱克道520號3樓

電話 / Whatsapp：6339 9593

營業時間：24小時

【8】昭和之箱Showabox

這間打卡一流，行日式復古風的昭和之箱Showabox，全店都用了日式懷舊雜誌、玩具、漫畫等裝飾，每一個角落充滿80年代的味道。場內更可租借特別服飾、自拍神器等，加上可攜小型動物，亦有不少古玩等道具可供拍照，讓你和你的毛孩亦能共享快樂！

收費（最低消費2位起）：

星期一至四：

08:00 - 24:00：每位低至$38起/小時

24:00 - 07:00：每位低至$178起/7小時

星期五及公眾假期前夕：

08:00 - 24:00：每位低至$48起/小時

24:00 - 07:00：每位低至$188起/7小時

星期六日及公眾假期：

08:00 - 17:00：每位低至$48起/小時

17:00 - 24:00：每位低至$50起/小時

24:00 - 07:00：每位低至$188起/7小時

提供設施：復古射燈卡啦OK、Switch、Board games、麻雀、租借特別服飾，自拍神器等、可攜小型動物

地址：鑽石山站步行8min

電話 / Whatsapp：6094 1175

營業時間：24小時

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