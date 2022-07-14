公務員政府工｜港台請編導/行政助理月薪20-24K　副學士可申請

【政府工/新媒體/香港電台/電視工作】在香港讀新聞或新媒體相關的科目，都被不少人歸類為「乞食科」，畢業後的出路較窄，薪酬亦較少。今次香港電台聘請助理編導／編導及行政助理，月薪高達20K-24K，比不少同類型的電視台都較高！只要你有副學士或認可高級文憑或以上學歷，並修讀與新聞及傳播學或創意媒體等學科，即可申請！



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如有興趣申請助理編導／編導工作的申請者，工作主要負責協助資料搜集及就節目製作、與外界聯絡、籌劃及設計節目內容等。行政助理的主要工作則負責一般的行政工作、人事及招聘事宜、項目統籌等。不過，需要注意行政助理的申請者，需具四年行政相關的工作經驗，或曾在政府部門或公營機構工作者會更佳。

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【政府工/公務員/保安局/N仔約】不少政府部門都會開設社交平台跟市民大眾溝通接觸，方便將政策轉達，也可讓市民表達意見。今日（13日）保安局新登多個招聘職位，當中包括「數碼媒體管理員」、「多媒體設計主任」以及「申請保安局多媒體製作主任職位」，月薪高達$35,000，各位小編、美術、拍片大佬快來看看！

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