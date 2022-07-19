超級政府工｜郵政署請助理監督頂薪達55K！無需經驗現屆DSE可申請

【政府工/公務員/郵政署/鐵飯碗/DSE】不少政府工尤其文職都有學位要求，郵政署近日請二級助理郵務監督，屬於公務員級別，學歷最低要求是DSE 五科第3級或以上，而且無需工作經驗，換句話明天放榜的DSE考生若成績合乎要求都有資格申請！



今次郵政署請二級助理郵務監督，都屬於管理階梯，其中一個職責是管理郵政分局的郵政服務和資源管理，而且薪酬由總薪級表第10點(每月港幣24,070元)至總薪級表第27點(每月港幣55,995元)，絶對是鐵飯碗！

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。即睇👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬