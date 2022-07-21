教育及職業博覽｜多間機構即場招聘 應屆畢業生:首選一定入政府

香港教育及職業博覽由即日起至7月24日於會展舉行，入場市民除應屆DSE考生以外，亦有不少中學生到場希望透過博覽為未來升學作規劃。會場除了有政府相關部門以外，亦有不少企業進行現場招聘，讓有興趣人士可以即場申請，有部份企業更設即場面試。



博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，劃分不同的升學、進修及就業展區，上午人流未見多。「職業」專區中設「招聘廣場」，有多個公私營機構設攤位介紹各種職位和課程;預計所有參展商將會帶來超過2700個職位。

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有應屆大學畢業生潘先生表示，他大學時主修旅遊業相關學位。但因最近幾年受到疫情影響，旅遊業的工作機會大幅下降，他特意到博覽希望可以了解其他出路。講到:「首選就一定係公務員，跟住就係行政助理或者入職私人公司。」國泰航空、香港警察、懲教署和ICAC等機構都在現場擺設攤位，給公眾人士認識他們的工作，亦設職位空缺的即場申請，若合乎資格，日後便會安排面試機會。當中太興集團、保誠保險和AXA安盛保險更設即場面試，大家可帶同履歷到場應徵。

今年讀中五的李同學表示自己跟隨學校到場參觀，打算透過了解資訊選擇大學學科。問到會否考慮到海外升學時，她表示自己和身邊大部分同學都打算留港升學; 希望可以入讀商科和護理課程。

香島內地升學資源中心霍靜恩表示，近年選擇到大灣區升學的港人大幅上升。有不少學生在畢業後亦因認為大灣區的發展機會較多，而選擇留在當地就業創業。當中廣東、北京、上海都是港人首選城市，除了商科以外，亦有不少人選擇醫科和法律系。而且近年除了DSE考生選擇到內地升學以外，亦有不少中五學生選擇讀銜接課程，再報考港澳台僑聯招升讀內地大學。

香島內地升學資源中心霍靜恩 (邵蔚昀攝)

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第32屆書展會於2022年7月20至26日在灣仔會展舉行，同場亦舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」；市民憑一張門票就可以行盡3個展覽！由21日起至24日同場亦另設「香港貿發局教育及職業博覽」。一起來看看今年書展亮點吧!