DSE放榜｜英國升學前必做5個準備　可否中途轉科？這文件一定要有

【海外升學/英國升學/大學/DSE/放榜/升學界花姐】DSE在7月20日放榜，收到成績大家已經作好接下來的升學計劃了嗎？近年有不少人都會選擇到英國留學，升學顧問梁曉芙就提醒到，如果考生有意到英國升學就要作好以下這5個準備！



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Elite Anglo-Chinese Services 升學暨成長顧問梁曉芙表示，DSE 放榜後想到英國升學，可入讀基礎班或者大學本科課程，但除了要留意學制銜接和選科制度，有些方面都要做好心理準備......

👇👇👇即睇英國升學前5個準備👇👇👇

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【1】預備考 IELTS 及自薦書

英國大部份院校收生，除了根據學生DSE成績外，都要求申請人的國際英語能力考試達到指定成績，一般基礎班要求國際英語水平測試（IELTS）達5.5分，而大學本科要求6分或以上。另外，須預備自薦書，包括簡單自我介紹及選報該院校及課程的原因。

【2】英國大學不設中途轉科

英國大學的大學課程不設轉移學分，三年課程不能中途轉系，如營養學系轉讀法律系是不容許的，主要原因是每個學系都需要達到招生學生的數目以獲得政府資助，因此轉系即是要重讀。有部份院校或容許同一個學院內轉科，如媒體研究轉讀電影研究，一般可以在10月Reading Week 前向學校申請。大家必須在讀大學前好好考慮選科及畢業後發展的方向。

【3】不要盲目跟隨朋友

讀書是個人的事，別因為朋友選擇而盲目跟隨，更甚，是跟男/女朋友的決定，而去了一個根本不適合自己的大學，有不少例子最後都是無法畢業，又分手收場。此外，亦有部份人因 budget 有限，勉強去一些偏僻城市讀不適合的學科，最後回流返港，亦平白浪費一年時間。

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【4】要準備的文件

去英國需要準備學生簽證外，也必須要到指定領事館的肺結核中心檢查，並取得X光片的健康證明。留意預約檢查毋需先簽證，檢查後約十日即可取得證明。另外，因近年很多人申請移民英國，令預約非常緊張，建議提早一個月預約。

【5】畢業規劃留英工作

假如你成功到英國升學，到埗之後，除了處理學業，更需要規劃未來，這才是一切的真正開始。例如，畢業後考慮回港工作，還是留在當地工作？甚至移民？英國政府為吸引海外留學生，亦有推出國際留學生工作簽證，接納在英國完成學位的畢業生最長可留英工作兩年。博士畢業生可逗留三年，現正考慮延長至四年。入讀基礎班（Foundation）的話，短短九個月就需要決定去向，大家要及早準備啊！

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