政府工｜康文署請行政助理月薪24K　DSE中英文3級、任何學位皆可

【政府工/非公務員/康文署/行政助理】不少政府部門最近聘請行政助理，康文署策劃事務組近日亦刊登職位空缺。雖然是非公務員級別，但持有任何大學學位都可以申請，月薪有24K，相當吸引。



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康文署策劃事務組行政助理雖是合約期只有12個月的非公務員職位，但月薪有$24,515亦有約滿酬金，福利良好。持有任何大學學位，DSE或會考中英文科有3級，並曾經具備從事工程項目／規劃或土地行政就合資格申請。主要職責包括就籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援，協助草擬查詢、投訴或建議的回覆等等。

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康文署策劃事務組行政助理職位截止申請時間是2022年8月3日（三）晚上6時正，有興趣的大家要儘快申請啦！

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。即睇👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬