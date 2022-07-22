中五男生投訴禁留長髪　日本奇葩校規禁止扎馬尾　廁紙用量也要管

最近一名中五學生表示自己因留長髮而被指違反校規，被逼剪髮後他向平機會投訴指校規涉性別歧視並獲得接納。其實日本也有不少令人疑惑的校規，當香港女生頭髮過肩需要扎馬尾，有日本學校就因爲一個奇葩原因禁止扎馬尾……



東華三院黃笏南中學一名中五學生因留長髮而被指違反校規（網上片段截圖）

東華三院黃笏南中學一名中五學生表示自己因留長髮而被指違反校規，若不剪髮就不能參與學校的活動甚至停學。他最終被逼剪髮，事後向平機會投訴指「禁止男學生留長頭髮」違反性別歧視條例。平機會行政總監（營運）朱崇文日前在電台節目上表示不會評論個別個案，認爲考慮事件是否屬歧視時需顧及多方面因素。但希望特殊情況下可「特事特辦」，照顧、尊重每一個人的差異。

👉自私阿嫲為去環球影城竟獨留孫女在家 2歲童中暑吐血慘死惹眾怒

日本早前有中三女學生就因爲修眉而被學校指違規，需要寫悔過書，更被隔離3天在另外班房上學。她甚至透露自己一次扎馬尾上學時，卻被老師因「頭髮翹起會插到後面同學的眼睛」而訓話。事件廣受報導，引大量網民分享自己因奇葩校規而受罰的經驗；有不少人亦認爲有需要就重新審視校規進行討論。有當地議員就質疑學校做法反應過度：「喺隔離班房上堂，啲眉毛會生返出嚟？」亦有網民表示，這種多餘的校規只會讓學生和教師陷入不幸。若校規沒有合理解釋支持，就應該廢除。

👉日YouTuber讚香港人3大優點完勝日本人 讓座超感動、最欣賞是...

馬來西亞藉的居日YouTuber「Ryuuu TV / 學日文看日本」曾經上載影片與日本人妻子Yuma介紹一系列日本奇怪校規，驚揭有日本學校不讓女生扎馬尾竟是這個原因？！

👇👇👇即睇7條日本學校奇葩校規👇👇👇

+ 3

同場加映：日本牛郎集體Cosplay安妮亞 網民拍片直擊現場連呼：好地獄！

動漫《間諜家家酒》最近一直是網絡熱話，有不少人都愛用主角安妮亞的Instagram濾鏡分享自己喜歡的東西。日本最近有牛郎店就跟上潮流，竟然讓店内牛郎全部Cosplay成安妮亞服務客人！日本牛郎集體Cosplay安妮亞極地獄👈 👈 👈