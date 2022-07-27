MIRROR演唱會丨Frankie跌落台勞保唔包?網民代報勞工處專家揭冇用

MIRROR紅館演唱會舞台設計備受批評，升降台及架空舞台不穩固，令多名成員差點重心不穩。Frankie昨晚(26日)在個人環節失足跌落主舞台擦傷手，竟有網民幫手報勞工處，到底藝人工傷點Claim保險？其他人又可代報勞工處嗎？《開罐Opener》請來專家拆解！



舞台上的升降台及架空舞台相當不穩固，成員走動時會搖晃，而且也沒有欄杆或安全帶！一眾鏡粉都紛紛指設計「遲早出事」，結果昨晚（7月26日）成員Frankie在個人談話環節不慎失足，從較高處小舞台跌落主舞台，令粉絲十分擔心。

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網上片段見到Frankie以身體著地，應該未有撞到頭部，他跌倒後亦能馬上爬起身。事後他在IG Story展示傷勢報平安：「令到大家擔心sorry，講得太入神，只係擦傷咗啲啫，我福大命大㗎！」到底僱員及自僱人士因工受傷時又應該如何保障自己呢？

👇點撃圖片看Frankie IG Story報平安👇

資深人力資源顧問周綺萍接受《開罐Opener》訪問時表示，有與僱主簽訂合約的僱員才會受勞工保險保障：「以Frankie為例佢有底薪，有僱傭合約，咁就一定可以Claim勞保。無論係全職、兼職定臨時工，只要有簽約僱主就要買勞保，如果唔係會犯法。」

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講到有網民聲稱已為Frankie受傷一事報勞工處，到底僱主僱員以外的人又可否代報呢？周綺萍笑道：「好少有人咁做喎！通常僱主會負責，如果唔係先由僱員申報，第三者嘅話執行方面會有啲難。」她以Frankie舉例，網民未必清楚公眾人物的詳細個人資料，例如出道前後使用的姓名是否相同，變相難以代為申報。

Frankie擦傷後仍有繼續表演至最後 / IG @frankie729

自僱人士又在勞保覆蓋的範圍嗎？周綺萍表示這類人只能以個人名義買保險：「即使係一人公司都唔得，因為中間冇僱員關係。」高風險工作人士想保障自己，可買意外保險代替，而自僱人士亦不一定要投保。

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勞保最主要是申索醫療費用及病假，不過Frankie擦傷後仍有繼續表演至最後，周綺萍透露：「想Claim一定要去睇醫生，冇睇醫生亦攞唔到病假，即係咩都Claim唔到！」假設像Frankie一樣未有即時甚至即日去求醫，勞保都可能會受理，最重要都是視乎傷勢及個案情況。

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