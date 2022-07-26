升中派位入Band 3學校　慨嘆英文差難翻身　網民:DSE考5科2係奇蹟

中一派位結果今日（7月26日）公佈，加上2022年DSE（香港中學文憑考試）近日放榜，連登有網民寫下勸世文，指「入咗band 3中學已經打定輸數冇前途」，希望大家努力讀書，不要到畢業後才後悔破壞自己的前程。



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樓主表示：「入面個個掛住玩，無人諗住讀書，老師教到心淡，佢有佢講，你有你玩。所謂最叻嗰班已經比較好，會久唔久望下書，臨近考DSE嗰個月都有1/3班同學扮下嘢溫下。」

很多Band 3或中文中學的學生，都面對英文較弱的問題，樓主指：「英文本身底差，又無一個有效嘅讀書方法。全級有80%人都係拎唔到5條2（副學士最低要求），99%拎唔到33222（入大學最低要求）。計埋Asso同高級文憑駁上去所謂degree嘅人，加埋兩隻手都數得晒。」

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升學方面有阻滯，變相很多人讀完中學便算，「叻少少考到個紀律部隊，其他入黑社會、賣倫敦金、跟車送貨都有，個個都做社會最低下階層職業。」雖然偶爾都有Band 3學生發奮的勵志故事，不過「加埋佔全香港學生都唔知有冇1%」。

其他網民亦認同樓主的說法：「當年全級百幾人，九成人都會考0分」、「入咗band 3中學就好似跌入咗無底洞，係好難爬返出嚟，即使你本身聰明同埋後來勤力」、「以前有會考篩一篩，好彩升到F.6都叫會全力讀書，但英文都係好難追，而家直接DSE死咗先知咩事」。

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其實並非Band 3學校才有不愛讀書的學生，失手而入不到排名較前又心儀中學的大有人在，亦不是只有讀書一條出路，各位同學都不要放棄呀！

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