移民英國港人教5招融入當地　最緊要期望管理：諗得太美好會失望

近年有不少港人選擇移民，當中不乏透過BNO或隨子女到英國留學並移民的人。沒有去過當地，又該如何適應英國的生活模式呢？有移民英國多年的港人就拍片分享5個技能，讓大家移民前裝備好自己才出發，當中最重要的是？



（Marcin Nowak/ Unsplash）

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移英港人鬆仔日前在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上分享到他經常會聽到大家說要融入英國生活，但何謂習慣呢？他認為要住得舒服、滿意才算是真正的適應，而不是強迫自己做某些事假裝融入。為了讓港人移英後能更從容地生活，鬆仔就分享了5個可以讓你快速融入英國生活的技能。

移英港人鬆仔分享5個技能融入英國生活（YouTube：@鬆仔亂咁噏HoRiZoN）

鬆仔表示，英國事實上也有很多不好的地方，港人經常講英國的好處會令期望與落差很大。所以在移民到英國前首先要做好「期望管理」。沒有期望就沒有失望，不要將英國太理想化，否則發生預期以外的事就會手足無措，一定要有backup plan。例如到了英國可能會有被人歧視、用不好的態度對待，需要有心理準備突發情況發生。

英國包括銀行有很多店舖在晚上5點左右就會關門，所以想住在英國一定要訓練「耐性」的技能。英國人做事的速度與香港人差很遠，自以為已經很快的速度在港人標準中還是非常慢。鬆仔表示自己曾經試過發燒幾天想預約看醫生，卻被告知要等5天後才有空檔，最後還是靠自己在家休息、吃必理痛康復。

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鬆仔接著講到想儘快融入英國就需要學會自己處理家頭細務。香港不少家庭有聘請工人姐姐幫忙做家務、煮飯，但鬆仔建議大家在離港半年前就應與姐姐説再見，適應自己處理家務。因爲到英國會有很多東西要處理，包括租屋、寵物、子女入學手續等等，適應天氣溫度和語言已經要花不少時間。鬆仔形容做家務「好似舉重一樣係要訓練…頂得順幾日，頂得順幾年？冇裝備好自己就容易令家庭之間有裂痕」。

第四點他提醒到大家應要有適當DIY技能。香港人經常會付錢找人砌傢俬，但很多事不是有錢就能解決。大家應學多點技能，例如上油漆、鋪地板和整水喉等；不但能有成功感、同時減肥，以後即使請外人幫忙處理自己也能對對方做得好不好有一定觀念。有網友就在留言區分享自己移民英國後亦學會不少技能，當中包括換燈泡、裝窗簾、裝洗碗碟機及自己鋪花園磚等等。

（Benjamin Elliot/ Unsplash）

最後，鬆仔表示港人定居英國一定要學會揸車。英國交通工具比起香港沒那麽方便，所以考一個車牌是必需的。不過英國平均車速較香港快，港人有機會因為反應不來，容易發生交通意外。所以他建議可在英國學車、考車，學會當地人的駕駛習慣和態度。即使在香港已經考完車牌也可以補鐘惡補一下。

有不少移英港人在影片下留言表示共鳴，當中有網民講到，想「快啲適應移民後既生活，就係要忘記以前香港嘅生活模式，誇張啲講當自己好似重新投胎咁」......

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