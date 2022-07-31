《開心無敵獎門人》7月31日開播，作爲香港90後的集體回憶，有不少網民都表示非常期待新一代「獎老」和嘉賓會擦出甚麽火花。在新一季開播前不如一起回顧當中15個經典遊戲吧！不知以下哪個遊戲是令你最難忘的呢？



「獎門人」曾志偉與錢嘉樂、阮兆祥，並三位新任「獎老」麥美恩、吳嘉儀和程浩駿（梁碧玲攝）

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「獎門人」曾志偉帶同錢嘉樂、阮兆祥，並三位新任「獎老」麥美恩、吳嘉儀和程浩駿主持《開心無敵獎門人》。第一集將會有陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒;張穎康、Eric Kwok、陳奐仁、鄭融、連詩雅以及姜麗文上節目做嘉賓，陣容鼎盛。陳瀅日前接受《香港01》訪問時就透露將會有「辣辣壽司」、「搵啖食」和「大電視」等經典遊戲，大懲罰甚至有濕身環節，令一班粉絲大喊期待！其實多年來《獎門人》系列中有不少經典遊戲陪著90後成長，大家又記得哪一些呢？

👇👇👇按圖看《獎門人》15個經典遊戲👇👇👇

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粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑最近陸續入伙，將容納約3萬居民。但有不少居民表示區内配套不太完善、交通不方便，甚至將社區形容成「孤島」。其實新屋邨配套未齊全在所難免，最怕是有些屋邨是落成多年但配套依然強差人意，過往也有連登網民發文「嚴選18區最垃圾屋邨」，引來一班「人生贏家」留言鬥慘。網民嚴選香港各區10大垃圾屋邨👈 👈 👈