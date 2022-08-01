政府工｜教育局請13科官立中學教師AEO　無需工作經驗、頂薪達75K

【政府工/公務員/教育局/老師/AEO/助理教育主任】繼早前聘請助理督學，教育局近日亦刊登招聘多科助理教育主任（AEO），負責在官立中學授課。該職位無需工作經驗不過需讀相關學科，月薪32K起，有興趣成爲老師就快點看看吧！



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教育局最近刊登空缺聘請13個不同學科的教師，包括生物、企業、會計與財務概論、化學、中國語文、設計與應用科技、英國語文、地理、歷史、資訊及通訊科技、數學、物理、科技與生活（食品科學與科技）和視覺藝術科。

當中大部份學科只要求持有相關學科的學士學位，或其他學位以及由香港專上教育機構頒授的學位教師教育證書。唯獨中文及英文科均要求持有教育學士學位，或學士學位以及由香港專上教育機構頒授的教育證書；英文科亦要求在教師語文能力評核中成績達到「三級」或以上，或已獲教育局豁免符合該項語文能力要求。

助理教育主任（AEO）是公務員職位，會按公務員試用條款受聘三年，月薪可高達75K。主要職責是在官立中學授課、擔任班主任、籌辦及推行課外活動等等。

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助理教育主任（AEO）職位的截止申請日期是2022年8月19日（五）晚上11時59分，有興趣的大家記住儘快申請啦！

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。即睇👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬