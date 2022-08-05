公務員政府工｜漁護署請行政助理月薪25K　任何學位+3年工作經驗

【政府工/公務員/漁農自然護理署/行政助理】各個政府部門陸續都有請行政助理，這次到漁護署刊登招聘。持有任何大學學士學位，並有最少3年相關工作經驗就合乎條件，月薪$25,200。



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漁護署行政助理雖然合約期為1年是N仔（非公務員）職位，但月薪達25K，薪酬算吸引。 主要負責為廣泛行政職能提供支持，包括人力資源管理、部門行政、計劃管理、監管職能和投訴管理等等。

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漁護署行政助理職位截止日期是2022年8月19日（五）晚上11時59分，有興趣的大家記住儘快申請啦！

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【公務員/紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。早前宣佈公務員劃一加薪2.5%，香港6大紀律部隊的薪酬待遇亦全部更新！有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。6大紀律部隊全年招聘👈 👈 👈